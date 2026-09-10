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Grejna sezona se približava, a za domaćinstva koja se greju na drva sada je poslednji trenutak da pripreme ogrev i pravilno ga skladište. Nije, međutim, dovoljno samo obezbediti dovoljan broj kubika, način na koji se drva slože može značajno uticati na njihovo sušenje, sagorevanje i količinu toplote koju će dati. Ako ih ostavite na zemlji ili celu gomilu zatvorite najlonom, možete zarobiti vlagu i sebi napraviti problem baš kada počnu prvi hladni dani.

Mnogi građani već uveliko seku drva u svojim dvorištima, dok drugi kupuju metarska ili već isečena i iscepana drva. Kako se približava jesen, sve je više domaćinstava u kojima se dvorišta, šupe i pomoćni objekti pune ogrevom.

Pravilno slaganje pritom nije samo stvar urednosti. Dobro pripremljena i pravilno uskladištena drva imaju dovoljno vremena da se prosuše, dok vlažan ogrev teže gori, stvara više dima i daje manje korisne toplote.

Nikako direktno na zemlju

Prvo pravilo je jednostavno, drva ne bi trebalo slagati direktno na zemlju.

Najbolje je da se ispod njih postave palete, drvene grede, betonska podloga ili neki drugi čvrst materijal koji će ih odvojiti od tla.

Donji red u suprotnom može da povlači vlagu iz zemlje, naročito tokom kišnog perioda. Osim što će se takva drva sporije sušiti, povećava se i mogućnost propadanja i pojave buđi.

Kada su izdignuta od zemlje, vazduh može da prolazi i ispod gomile, što dodatno pomaže procesu sušenja.

Foto: Vern Tyler / Alamy / Profimedia

Složite ih u redove, ne u nasumičnu gomilu

Kada se drva istovare u dvorištu, najlakše je napraviti jednu veliku gomilu i ostaviti ih tako. Ipak, to nije najbolje rešenje.

Cenpanice je bolje slagati u pravilne, stabilne redove, tako da između njih postoji dovoljno prostora za cirkulaciju vazduha.

Ako se pravi visoka gomila, krajeve treba dodatno učvrstiti. To se može postići ukrštanjem komada drveta na krajevima, čime se povećava stabilnost i smanjuje opasnost od obrušavanja.

Kod slaganja uz zid kuće, garaže ili šupe takođe je dobro ostaviti mali razmak između zida i drva. Na taj način vazduh može da cirkuliše i iza gomile.

Najlon može da napravi više štete nego koristi

Jedna od čestih grešaka jeste potpuno prekrivanje drva najlonom. Namena je jasna, zaštititi ogrev od kiše i snega. Problem nastaje kada se cela gomila hermetički zatvori.

Drvo prirodno sadrži vlagu i mora da ima mogućnost da je postepeno otpušta. Ako se sve obmota najlonom, vazduh ne može normalno da struji, pa se vlaga zadržava unutar gomile. Mnogo bolje rešenje je da se zaštiti gornja strana, poput krova, dok bočne strane ostanu otvorene. Tako kiša i sneg ne padaju direktno na drva, a vazduh može da prolazi između cepanica.

Što ranije složite – to bolje

Foto: Selwyn / Alamy / Profimedia

Drva je najbolje pripremiti i složiti dovoljno rano da bi imala vremena da se prosuše pre nego što počne intenzivno loženje. Posebno je važno da se sveže posečeno drvo iseče i iscepa, jer se manji komadi mnogo brže suše nego cela oblovina. Sunce i vetar tada mogu da urade svoje. Idealno mesto za skladištenje je ono koje je suvo, provetreno i zaštićeno od direktnih padavina, ali nije potpuno zatvoreno.

Koliko sada košta ogrev?

Cena ogrevnog drveta značajno zavisi od vrste drveta, kraja Srbije, toga da li se prodaje metarsko ili već isečeno i iscepano, kao i od toga da li je u cenu uračunat prevoz.

Trenutno se kubik ogrevnog drveta na tržištu može naći po cenama od oko 3.000 do 10.000 i više dinara, dok se za kvalitetnije tvrde vrste, posebno kada su drva već isečena, iscepana i dovezena do kupca, često plaća i više.

Bukva, hrast, grab i cer uglavnom imaju veću cenu zbog svojih karakteristika i velike potražnje.

Građani zato prilikom kupovine treba dobro da provere šta tačno dobijaju za navedenu cenu, da li je reč o punom ili prostornom metru, da li su drva metarska ili isečena, da li su iscepana i da li je uračunata dostava.

Upravo razlika između metarskog i već pripremljenog ogreva može značajno promeniti konačan račun.

Ovako ćete sačuvati i drva i novac

Ko želi da mu ogrev tokom zime daje što više toplote, trebalo bi da već sada obrati pažnju na njegovo skladištenje. Drva treba podići od zemlje, složiti u stabilne redove, ostaviti prostor za cirkulaciju vazduha, a zaštititi ih prvenstveno odozgo.