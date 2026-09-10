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Ulazak u zemlje Evropske unije i Šengenske zone više nikada neće biti isti. Nakon što je krajem leta 2026. godine istekao fleksibilni rok za primenu novog Evropskog sistema za ulazak i izlazak (EES), putnici iz zemalja van EU, uključujući i Srbiju, suočavaju se sa novim, znatno strožim pravilima kontrole na graničnim prelazima, a do kraja godine startuje još jedna novina - ETIAS.

Evropska komisija nije produžila mogućnost privremene obustave i fleksibilne primene kontrola na graničnim prelazima, uprkos apelima avio-kompanija i turističkih udruženja da se olakšani režim produži do kraja 2026. godine kako bi se izbegla velika kašnjenja i gužve.

Ukinut "fleksibilni" EES

Zvaničnim istekom perioda fleksibilne primene evropskog sistema za ulazak i izlazak (EES) 6. septembra 2026. godine, za građane Srbije koji planiraju put u zemlje Evropske unije ponovo se otvara pitanje mogućih dugih zadržavanja i kilometarskih kolona na granicama.

Iako je ovaj period fleksibilnosti zvanično završen pre tri dana, situacija na terenu pokazuje da primena novih pravila još uvek nije ujednačena i da umnogome zavisi od zemlje i graničnog prelaza.

Dok se na pojedinim tačkama zbog tehničkih kašnjenja EES registracija i dalje vrši ručno, a zemlje poput Grčke i Hrvatske kontrolama pristupaju selektivno ili ih potpuno preskaču zbog gužvi, putnici na aerodromima u Rimu i Amsterdamu takođe se suočavaju sa višesatnim čekanjima.

- U Grčkoj i dalje, pošto je dosta velikih gužvi i dosta veliki broj putnika putuje i vraća se iz Grčke, za sada ne koriste, i dalje se ne kontroliše, nema nekih posebnih kontrola, ne vraćaju uopšte ovaj sistem. Ja sam sad takođe bio i u Hrvatskoj. U Hrvatskoj kontrolišu na ulasku. Kad se vraćaš, ne kontrolišu - rekao je ranije Milan Lainović iz YUTE.

Foto: Berit Kessler/Shutterstock

Šta je EES i kako funkcioniše

Sistem ulaska i izlaska (EES) je automatizovani digitalni sistem koji je u potpunosti postao operativan 10. aprila 2026. godine. Pored toga što nova pravila donose promenu procedure u vidu obaveznog izlaska putnika iz autobusa radi provere pasoša i skeniranja lica, dugoročno olakšanje donosi činjenica da će svako naredno putovanje biti brže jer se jednom registrovani podaci čuvaju u sistemu.

Ukidanje pečata: EES trajno zamenjuje ručno udaranje pečata u pasoše, jedino Kipar i Irska, kao članice EU van Šengena, i dalje ručno pečatiraju pasoše

Automatski nadzor boravka: EES pravi digitalni zapis koji automatski prati tačan broj dana koji ste proveli unutar Šengena

Prikupljanje biometrijskih podataka: Slika lica, otisci prstiju ili oboje

Tačni datumi i lokacije ulaska i izlaska

Zapis o tome da li je putniku ikada ranije odbijen ulazak na teritoriju Evropske unije

Obaveza registracije u ovom sistemu ne važi za:

Nosilac boravišnih dozvola u zemljama EU

Nosilac nacionalnih viza za duži boravak

Članove porodica državljana EU koji poseduju važeću boravišnu kartu

Šta je zona Šengena i zašto je bitna za EES i ETIAS

Šengenska zona, kao najveća oblast slobodnog kretanja na svetu sa 450 miliona ljudi, danas obuhvata 29 evropskih država nakon što su se Hrvatskoj od 1. januara 2025. godine punopravno priključile Rumunija i Bugarska ukidanjem kopnenih graničnih kontrola.

Iako Šengen i Evropska unija nisu isto, s obzirom na to da države poput Švajcarske i Norveške pripadaju zoni a nisu u EU, dok članice EU poput Irske i Kipra ostaju van nje, za sve posetioce zone Šengena bez vize važi rigorozno pravilo "90/180" dana.

Ovaj limit se računa zbirno za celu zonu po principu kliznog prozora u kom se svakog dana posmatra poslednjih 180 dana, a svako prekoračenje boravka povlači oštre sankcije, uključujući visoke novčane kazne, momentalnu deportaciju i višegodišnju zabranu ponovnog ulaska u Evropu.

Šta je ETIAS i kome je namenjen

Početak primene ETIAS (Evropskog sistema za informacije o putovanjima i odobrenje putovanja) zvanično je planiran za poslednji kvartal 2026. godine. ETIAS ćemo i plaćati - 20 evra.

Evropski sistem putnih informacija i autorizacije (ETIAS) je potpuno drugačiji sistem od EES-a i obavlja sasvim drugu ulogu i nije nikakva zamena za EES. Oba sistema važiće uporedo. To nije viza, već onlajn odobrenje za putovanje.

ETIAS je namenjen isključivo putnicima koji imaju bezvizni pristup Evropskoj uniji (što uključuje i državljane Srbije, ali i Velike Britanije, SAD-a, Kanade, Japana itd.)

Podsetimo, ETIAS se mora dobiti pre nego što krenete na put. Ukoliko nemate odobren ETIAS, prevoznici (avio-kompanije, pomorski prevoznici i međunarodni autobuski prevoznici) zakonski vas ne smeju ukrcati na let, brod ili autobus.

Koliko košta i važi ETIAS

Taksa: Iznosi 20 evra (prvobitno je bila planirana na 7, ali je povećana na 20)

Oslobođeni plaćanja: Sve osobe mlađe od 18 godina i starije od 70 godina potpuno su oslobođene plaćanja ove takse, ali i dalje moraju proći kroz proces prijave i imati odobren ETIAS

Rok važenja: Kada se jednom odobri, ETIAS važi do 3 godine ili do isteka pasoša sa kojim ste se prijavili (u zavisnosti od toga šta prvo nastupi). Može se koristiti neograničen broj puta za tranzit, turistička i poslovna putovanja

Proces prijave za ETIAS korak po korak

Kada se prijavite za ETIAS, koristićete jednostavan online obrazac dostupan na zvaničnoj veb lokaciji ETIAS-a ili mobilnoj aplikaciji koju je odobrila Evropska komisija.

Trebalo bi da imate spreman pasoš ili drugu važeću putnu ispravu, zajedno sa načinom plaćanja naknade.

Evo šta ćete morati da obezbedite tokom procesa prijave:

Lični podaci, uključujući vaše ime, datum rođenja i nacionalnost

Podaci o pasošu kao što su broj, zemlja izdavanja i datum isteka

Vaša prva nameravana destinacija među zemljama EU

Pozadinska pitanja o bezbednosti, prošlim putovanjima, krivičnim dosijeima i zdravlju

Planovi putovanja, uključujući datume i destinacije u državama članicama

Obrazac za prijavu obično traje oko 10 minuta. Nakon podnošenja, automatski će se proveriti u bezbednosnim i imigracionim bazama podataka kako bi se potvrdilo da ne predstavljate rizik za zemlje EU.

Ako su vaši odgovori uredni, trebalo bi da brzo dobijete odobrenje ETIAS-a.

ETIAS i EES ključne razlike

Ono što je takođe veoma važno znati, a tiče se ETIAS-a, jeste da ovaj sistem, koji je mnoge zbunio, nije isto što i EES. To znači da nakon njegovog uvođenja, novi sistem neće moći da smanji gužve koje bi EES mogao da prouzrokuje, kako se ranije pretpostavljalo.

Sistem ulaska/izlaska (EES) često se pominje zajedno sa Evropskim sistemom za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), ali je reč o dva različita sistema koji imaju različite namene i primenjuju se u različitim fazama putovanja.

EES, čija se potpuno uvođenje očekuje u aprilu, predstavlja sistem upravljanja granicama i koristi se u trenutku prelaska spoljne granice Evropske unije.

ETIAS, čija se primena planira za kraj 2026. godine, jeste dozvola za putovanje koja se pribavlja pre polaska, i odnosi se isključivo na državljane zemalja kojima nije potrebna viza. Funkcioniše na sličan način kao američki ESTA ili kanadski eTA sistem.

Potencijalni problemi i zamke

Naravno, nijedan sistem putovanja nije savršen, i postoji nekoliko zamki koje treba imati na umu. ETIAS ne garantuje automatski da možete preći granicu. Graničar bi i dalje mogao da vam odbije ulazak ako ne ispunjavate uslove.

Drugo, netačne ili nedostajuće informacije tokom vaše prijave za ETIAS mogu dovesti do odbijanja, što bi moglo poremetiti vaše putovanje.

Uobičajene greške putnici čine uključuju:

Unos pogrešnog broja pasoša

Neuspeh ažuriranja ETIAS-a nakon obnavljanja pasoša

Pružanje nepotpunih detalja o pozadini

Ne razumevanje izuzetaka koji bi se mogli primeniti na njihov status

Ako je vaš ETIAS odbijen ili kasnije poništen, imate pravo da se žalite na odluku.