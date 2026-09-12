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Svadbeno veselje u okolini Lazarevca počelo je baš onako kako su mladenci zamišljali - uz muziku, puno gostiju, čestitke, osmehe i dobro raspoloženje. Sve je bilo u najboljem redu, a mladenci su veći deo večeri provodili zajedno, pozdravljajući zvanice i fotografišući se.

A onda je mladoženja među gostima ugledao lice iz prošlosti - svoju bivšu devojku.

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Njen dolazak, kako se kasnije ispostavilo, nije bio iznenađenje za mladu. Znala je da je pozvana i nije imala problem s tim što se pojavila na svadbi. Međutim, ono što joj je zasmetalo bilo je ponašanje njenog supruga.

U početku joj nije pridavala značaj. Mladoženja je prišao bivšoj da se pozdravi, razmenili su nekoliko reči i vratio se svom društvu. Međutim, kako je veče odmicalo, mlada je počela da primećuje da joj se suprug ponovo vraća. Svaki put bi razgovarali nekoliko minuta, a onda bi se on vraćao za svoj sto ili među goste.

Mlada je pokušavala da ne pokazuje da joj smeta. Bio je to njihov dan i nije želela da ga pokvari zbog nečega što je, barem na prvi pogled, delovalo potpuno bezazleno.

Ali kada je mladoženja još jednom prišao bivšoj, mlada više nije mogla da prećuti.

Foto: Shutterstock

Prišla mu je i zamolila ga da razgovaraju nasamo, dalje od gostiju i muzike. Umesto da se nesporazum brzo završi, njihova rasprava postajala je sve ozbiljnija.

Mlada mu je zamerila što tokom sopstvene svadbe toliko pažnje posvećuje bivšoj devojci. Posebno ju je pogodilo to što je, kako je smatrala, ona morala da ga traži i odvaja od društva da bi mu rekla kako se oseća.

Mladoženja, s druge strane, nije smatrao da je uradio bilo šta pogrešno. Tvrdio je da su samo razgovarali i da nema razloga za ljubomoru.

- Rekao joj je da od običnog razgovora pravi problem i da nema potrebe da mu prigovara pred svima. Ona mu je, međutim, odgovorila da nije problem u tome što je razgovarao s njom, već što joj se nekoliko puta vraćao i što je zbog toga imala osećaj da je na sopstvenoj svadbi u drugom planu - ispričao je jedan od gostiju.

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Ton je ubrzo postao povišen. Iako su mladenci pokušavali da razgovor vode dalje od zvanica, nekoliko gostiju je primetilo da nešto nije u redu. Muzika je svirala, ljudi su se veselili, ali je pažnja pojedinih zvanica bila usmerena ka mestu na kojem su se mladenci raspravljali.

Neki od članova porodice pokušali su da ih smire i ubede da nije trenutak za svađu. Ipak, oboje su bili povređeni i ljuti, pa su se na neko vreme razdvojili.

Ipak, oboje su bili povređeni i ljuti, pa su se na neko vreme razdvojili.

Kasnije su se ipak ponovo našli jedno pored drugog i pokušali da razgovaraju smirenije.

Bivša devojka je ubrzo nakon incidenta diskretno napustila slavlje.