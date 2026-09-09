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Sa dolaskom hladnijih dana, domovi širom regiona ponovo postaju meta dobro znanih, neželjenih gostiju. Smrdibube ne podnose miris jedne biljke koju mnogi već imaju u kuhinji, a ako ste već primetili prve sumnjive insekte oko prozora, vreme je da probate jednostavan način da ih držite podalje od kuće.

Umesto da odmah posegnete za agresivnim sprejevima i hemikalijama, možete isprobati ovaj prirodni trik protiv smrdibuba koji ne zahteva mnogo truda. Biljku možete držati na prozorskoj dasci, kod balkonskih vrata ili blizu drugih mesta kroz koja bube pokušavaju da uđu.

Kakve su to bube i zašto smrde?

Smrdibube (lat. Pentatomidae) spadaju u štitaste stenice, a najčešće ih prepoznajemo po telu u obliku štita i karakterističnoj boji koja im služi za maskiranje – od jarkozelene tokom leta, do braon i mramorne tonove sa dolaskom jeseni.

Kada se osete ugroženo ili kada ih neko pritisne, ove bube kroz specijalne žlezde na grudnom košu ispuštaju tečnost bogatu aldehidima, koja ima izuzetno oštar, neprijatan i dugotrajan miris. Taj mehanizam im u prirodi služi isključivo kao odbrambena reakcija i štit od gladnih predatora.

Da li od njih ima ikakve koristi ili su čista napast?

Foto: Jennifer Tepp / Alamy / Profimedia

U domaćinstvima i poljoprivredi one se opravdano smatraju velikim štetočinama. Budući da se hrane biljnim sokovima, svesrdno buše i uništavaju plodove u voćnjacima i baštama (posebno paradajz, paprika, voće i kukuruz), ostavljajući za sobom oštećene i neupotrebljive useve. Sa dolaskom jeseni, pošto nemaju prirodnih neprijatelja na našim prostorima u dovoljnoj meri, one masovno migriraju ka ljudskim domovima tražeći toplo sklonište za prezimljavanje.

Sa druge strane, za ljude, kućne ljubimce i sam nameštaj one su potpuno bezopasne – ne grizu, ne prenose zarazne bolesti i nisu otrovne, ali njihovo prisustvo, letenje propraćeno bukom i neprijatan miris umeju ozbiljno da naruše mir u kući.

Pukotine oko prozora su njihov glavni ulaz

Smrdibube najčešće traže način da se uvuku u topao i zaklonjen prostor, pa obratite pažnju na pukotine, oštećenja oko prozora i vrata i mesta gde izolacija nije dobra. Posebno proverite spojeve oko prozora i balkonskih vrata. Ako postoje otvori kroz koje mogu da prođu, zaštita od smrdibuba počinje upravo njihovim zatvaranjem.

Biljka čiji miris smrdibube organski ne podnose

U narodu se često pominje nana kao jedno od najboljih prirodnih sredstava protiv smrdibuba. Veruje se da im njen intenzivan, osvežavajući miris izuzetno smeta, pa nekoliko svežih grančica možete staviti na prozorsku dasku ili blizu mesta na kojima ih najčešće primećujete.

Smeđa smrdibuba je otpornija i aktivnija tokom hladnijih meseci Foto: Profimedia

Još jedna mogućnost je eterično ulje nane. Nekoliko kapi možete dodati u vodu i naneti rastvor raspršivačem na spoljašnje okvire prozora i vrata. Miris će vremenom oslabiti, naročito posle kiše, pa je tretman potrebno s vremena na vreme ponoviti. Ako želite da probate ovaj trik, prvo ga primenite na manjoj površini stolarije da proverite da li ostavlja tragove.

Šta da radite ako su već ušle u kuću?

Ako je smrdibuba već našla put do vašeg dnevnog boravka, nemojte je gnječiti niti pritiskati. Time ćete samo izazvati ispuštanje neprijatnog mirisa po kojem su dobile ime.

Najjednostavnije je da je pažljivo uhvatite parčetom papira ili poklopite čašom, podvučete papir ispod i iznesete je napolje.