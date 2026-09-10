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Pripadnici Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane učestvuju na združenoj vežbi snaga Vojske Srbije sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026", čija se aktivna faza trenutno odvija na privremenom poligonu "Pešter".

U sadejstvu sa kopnenom komponentom i specijalnim jedinicama, snage RV i PVO realizuju bojeva gađanja, taktička uvežbavanja, izviđanje i osmatranje vazdušnog prostora, bombardovanje i raketiranje zemaljskih ciljeva, kao i bojeva gađanja ciljeva u vazdušnom prostoru.

Na vežbi učestvuju višenamenski borbeni avioni „mig 29“, lovačko-bombarderski avioni "orao", helikopteri Mi-35, H-145, „gama“ i Mi-17, daljinski pilotirani vazduhoplovi, raketni sistemi za protivvazduhoplovna dejstva HQ-17AE i savremeni osmatrački radari GM-200.

1/6 Vidi galeriju Vojska Srbije izvodi veliku združenu vojnu vežbu Pobednik 2026 na poligonu Pešter Foto: Ministarstvo odbrane

Cilj vežbe je dalje unapređenje obučenosti i osposobljenosti komandi i jedinica Vojske Srbije za pripremu i izvođenje borbenih operacija, organizovanje sadejstva, saradnje i zaštite snaga, a akcenat je na upotrebi novouvedenog i modernizovanog naoružanja i vojne opreme.

Glavne aktivnosti snaga Vojske Srbije na privremenom poligonu "Pešter" traju do 13. septembra, kada će široj javnosti biti predstavljeni odlučnost i uvežbanost pripadnika Vojske Srbije, vatrene mogućnosti novih i modernizovanih sredstava i sistema, kao i visok nivo sadejstva i saradnje u odgovoru na izazove, rizike i pretnje po bezbednost Republike Srbije.