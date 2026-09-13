ALARM ZA RODITELJE! DEVOJČICE OD 13 GODINA SVE RANIJE STUPAJU U ODNOSE: Ginekolog upozorava na posledice - Zbog onoga što čine mogu ostati bez materice
- Ginekolog Vanja Milošević upozorava da su rana seksualna aktivnost i nedovoljna edukacija glavni problem, uz čestu izostanak zaštite i razgovora sa roditeljima.
- Kod maloletničkih trudnoća i abortusa mogu da nastanu ozbiljne fizičke i psihološke posledice, uključujući prevremeni porođaj i rizik od steriliteta.
Početak školske godine sa sobom donosi i probleme o kojima se tokom prethodnog perioda možda nije dovoljno govorilo, posebno kada je reč o deci i mladima. Među njima je i pitanje ranih trudnoća, koje za devojčice u tinejdžerskom uzrastu mogu nositi ozbiljne zdravstvene, ali i psihološke posledice.
Podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da je u protekle dve godine 826 devojaka uzrasta do 19 godina prekinulo je trudnoću, dok je među njima bilo i 16 devojčica mlađih od 15 godina, o maloletničkim trudnoćama i njihovim prevencijama u Srbiji, govorio je za emisiju "Puls" ginekolog Vanja Milošević i tim putem objasnio je kakva je situacija u praksi.
- Zakon propisuje da svaka devojčica koja je navršila petnaestu godinu, može sama da donese odluku u vezi trudnoće i to bez pristanka roditelja. Sa druge strane smatram da je bitnije pričati o tome kako do trudnoće dolazi, jer se u tom dobu može ugorziti zdravlje trudnice. Uvek pričamo o posledicama, a retko kada o uzrocima.
Mladi uglavnom nisu upućeni dovoljno, ali opet su u tom uzrastu puni strasti, hormona i nagona koje je teško kanalisti. Mi smo zato tu kao struka i vi kao mediji da ih zajedno edukujemo.
Mladi se stide da pričaju o seksu
Kako dalje ističe, najvažnija stvar jeste kontracepcija.
- Baš kao i što sam rekao, tu ima malo znanja, a puno pedrasuda i prepreka, te zato dolazimo u situaciju da govorimo samo o posledicama.
Deca često imaju osećaj stida i srama da o takvim stvarima govore sa svojim roditeljima ili učiteljima. Zato se uvek nametao razgovor u savetovalištima, gde bi mladi dobili najpreciznije i najpotrebnije informacije: Kako da se zaštite, šta da rade, a šta ne...
Ono što ginekolog definitivno ne podržava jeste što je najčeći vid zaštite zapravo abortus.
- Dolazimo do paradoksa, gde je najčešći oblik kontracepcije, zapravo i najinvazivniji. Manji broj devojčica koje odluče da zadrže trudnoću - suočava sa ozbiljnim zdravstvenim posledicama, kako tokom trudnoće, tako i prilikom porođaja.
Stupanje u seksualne odnose u ranom tinejdžerskom uzrastu između 13. i 14. godina sve je češća pojava u savremenom društvu. Do ovakvih odluka najčešće dolazi bez prethodnog razgovora sa roditeljima ili stručnjacima, a doktor Milošević je objasnio kako do toga dolazi:
- Moram da skrenem pažnju, tu se radi o fiziološki potrebama. Deca već od 12. godine, kako dečaci, tako i devojčice dobijaju potrebu za seksualnom radoznalošću. Nažalost napredna tehnologija, ali i model ponašanja koji smo sami napravili u društvu je kriv za to što je postalo društveno prihvatljivo stupa u odnos još u osnovnoj školi. Osim što ne koriste zaštitu od neželjene trudnoće, ne zaboravite da tu postoji još komplikacija, a to su polno prenosive bolesti, o kojima ne pričamo dovoljno.
Deca su prepuštena da ne kažem sama sebi, zbog svega gore pomenutog, a kao rezultat toga dešava se maloletniča trudnoća i sve propratne kompikacije.
Abortus može dovesti do steriliteta
Kakve komplikacije u telu devojčice od 14, 15 godina može da izazove ta rana trudnoća koja se završi porođajem, a kakve posledice prekidanje trudnoće, i da li je to kasnije potencijalna prepreka da se ostvari u ulozi majke kada ona to bude želela ili kada oseti da je zrela za to? Na to pitanje ginekolog je objasnio kakve su dugoročne posledice ranog začeća.
- "Veštački prekidi" ili nasilni prekidi, odnosno abortusi kada se rade u kasnijem periodu mogu da ostave ozbiljne fiziološke i psihološke posledice. To može biti ozbiljan uvod u sterilitet kasnije, a u težim slučajevima i do ozbiljnih komplikacija koje zahtevaju uklanjanje materice.
Kod maloletničkih trudnoća češće dolazi do prevremenog porođaja, spontanog pobačaja i rađanja nezrele dece zbog nedovoljno razvijenog reproduktivnog sistema - zaključio je ginekolog Milošević.
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