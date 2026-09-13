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Početak školske godine sa sobom donosi i probleme o kojima se tokom prethodnog perioda možda nije dovoljno govorilo, posebno kada je reč o deci i mladima. Među njima je i pitanje ranih trudnoća, koje za devojčice u tinejdžerskom uzrastu mogu nositi ozbiljne zdravstvene, ali i psihološke posledice

Podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da je u protekle dve godine 826 devojaka uzrasta do 19 godina prekinulo je trudnoću, dok je među njima bilo i 16 devojčica mlađih od 15 godina, o maloletničkim trudnoćama i njihovim prevencijama u Srbiji, govorio je za emisiju "Puls" ginekolog Vanja Milošević i tim putem objasnio je kakva je situacija u praksi. 

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Foto: Printscreen Yumama.com

-  Zakon propisuje da svaka devojčica koja je navršila petnaestu godinu, može sama da donese odluku u vezi trudnoće i to bez pristanka roditelja. Sa druge strane smatram da je bitnije pričati o tome kako do trudnoće dolazi, jer se u tom dobu može ugorziti zdravlje trudnice. Uvek pričamo o posledicama, a retko kada o uzrocima

Mladi uglavnom nisu upućeni dovoljno, ali opet su u tom uzrastu puni strasti, hormona i nagona koje je teško kanalisti. Mi smo zato tu kao struka i vi kao mediji da ih zajedno edukujemo. 

Mladi se stide da pričaju o seksu

Kako dalje ističe, najvažnija stvar jeste kontracepcija. 

- Baš kao i što sam rekao, tu ima malo znanja, a puno pedrasuda i prepreka, te zato dolazimo u situaciju da govorimo samo o posledicama.

Deca često imaju osećaj stida i srama da o takvim stvarima govore sa svojim roditeljima ili učiteljima. Zato se uvek nametao razgovor u savetovalištima, gde bi mladi dobili najpreciznije i najpotrebnije informacije: Kako da se zaštite, šta da rade, a šta ne... 

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Vanja Milošević Foto: Kurir Televizija

Ono što ginekolog definitivno ne podržava jeste što je najčeći vid zaštite zapravo abortus

- Dolazimo do paradoksa, gde je najčešći oblik kontracepcije, zapravo i najinvazivniji. Manji broj devojčica koje odluče da zadrže trudnoću - suočava sa ozbiljnim zdravstvenim posledicama, kako tokom trudnoće, tako i prilikom porođaja.

Stupanje u seksualne odnose u ranom tinejdžerskom uzrastu između 13. i 14. godina sve je češća pojava u savremenom društvu. Do ovakvih odluka najčešće dolazi bez prethodnog razgovora sa roditeljima ili stručnjacima, a doktor Milošević je objasnio kako do toga dolazi:

- Moram da skrenem pažnju, tu se radi o fiziološki potrebama. Deca već od 12. godine, kako dečaci, tako i devojčice dobijaju potrebu za seksualnom radoznalošću. Nažalost napredna tehnologija, ali i model ponašanja koji smo sami napravili u društvu je kriv za to što je postalo društveno prihvatljivo stupa u odnos još u osnovnoj školi. Osim što ne koriste zaštitu od neželjene trudnoće, ne zaboravite da tu postoji još komplikacija, a to su polno prenosive bolesti, o kojima ne pričamo dovoljno.

Deca su prepuštena da ne kažem sama sebi, zbog svega gore pomenutog, a kao rezultat toga dešava se maloletniča trudnoća i sve propratne kompikacije. 

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Ginekolog Vanja Milošević: Devojke koriste abortus kao kontracepciju Izvor: Kurir televizija

Abortus može dovesti do steriliteta

Kakve komplikacije u telu devojčice od 14, 15 godina može da izazove ta rana trudnoća koja se završi porođajem, a kakve posledice prekidanje trudnoće, i da li je to kasnije potencijalna prepreka da se ostvari u ulozi majke kada ona to bude želela ili kada oseti da je zrela za to? Na to pitanje ginekolog je objasnio kakve su dugoročne posledice ranog začeća.  

- "Veštački prekidi" ili nasilni prekidi, odnosno abortusi kada se rade u kasnijem periodu mogu da ostave ozbiljne fiziološke i psihološke posledice. To može biti ozbiljan uvod u sterilitet kasnije, a u težim slučajevima i do ozbiljnih komplikacija koje zahtevaju uklanjanje materice.

Kod maloletničkih trudnoća češće dolazi do prevremenog porođaja, spontanog pobačaja i rađanja nezrele dece zbog nedovoljno razvijenog reproduktivnog sistema - zaključio je ginekolog Milošević.

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Foto: Shutterstock

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Kurir.rs

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 BONUS VIDEO: 

04:35
Maloletnička trudnoča Izvor: Kurir televizija