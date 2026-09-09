Ministar Nenad Vujić doneo rešenje o formiranju Radne grupe: Zadatak joj je da utvrdi podelu između 3. i 4. suda i tužilaštava
Ministar pravde Nenad Vujić doneo je rešenje o formiranju Radne grupe za utvrđivanje spiska osnovnih i materijalnih sredstava za rad, predmeta koij nisu okončani u postupcima pred Trećim osnovnim sudom u Beogradu i Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, kao i arhive i zaposlenih u navedenom sudu i javnom tužilaštvu koje je neophodno raspodeliti, odnosno rasporediti, između Trećeg osnovnog suda u Beogradu i Četvrtog osnovnog suda u Beogradu, odnosno Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i Četvrtog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
Predsednik radne grupe je ministar pravde, a među članovima su predsednik Višeg suda u Beogradu, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, član Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca, predsednik Trećeg osnovnog suda u Beogradu, kao i sudije i tužioci, te predstavnici sindikata iz pravosuđa.
Radna grupa je osnovana u skladu sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područima sudova i zavnih tužilaštava ("Službeni glasnik" RS bro 9/26 ) i Zakona o izmenama Zakona o sedištima i područima sudova i avnih tužilaštava ("Službeni glasnik" RS bro 56/26), koje se primenjuju od 1. marta 2027. godine.
Zadatak Radne grupe je da utvrdi gore navedeni spisak i da Ministarstvu pravde najakasnije do 1. novembra 2026. godine predloži plan raspodele osnovnih i materialnih sredstava za rad, predmeta koji nisu okončani u postupima pred Trećim osnovnim sudom u Beogradu i Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, arhive i zaposlenih u Trećem osnovnom sudu u Beogradu i Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu koje je neophodno raspodeliti, odnosno rasporediti između Trećeg osnovnog suda u Beogradu i Četvrtog osnovnog suda u Beogradu, odnosno Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i Četvrtog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavljaće Ministarstvo pravde.
Podsećamo da je 2. juna 2026. godine rešenjem ministra pravde obrazovana Radna grupa za analizu organizacionih efekata podele Trećeg osnovnog suda u Beogradu i Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
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