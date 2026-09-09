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Vremenske prilike nad Evropom i Mediteranom večeras trpe dramatičan preokret koji označava nagli kraj poznog leta. Snažan ciklon i visinska dolina sa zapada Evrope pokrenuli su izuzetno snažan olujni sistem koji donosi ekstremne padavine, orkanske vetrove i nagli pad temperature širom centralnog i južnog dela kontinenta.

Izražene nestabilnosti i hladni front već se premeštaju preko Italije i Jadrana ka našem regionu, stvarajući uslove za lokalno teške vremenske nepogode.

A šta čeka Srbiju?

Stanovnici Srbije i susednih zemalja moraju se pripremiti za brzu promenu vremena i prelazak na jesenji temperaturni režim u narednih nekoliko dana.

Poznati meteorološki sajt "Severe Weather Europe" (SWE) izdao je najviši stepen opasnosti za dvodnevni snažni olujni talas koji zahvata Balearska ostrva, Italiju i Jadranski region.

Kako se navodi na sajtu SWE, kombinacija umerene do ekstremne nestabilnosti i snažnog smicanja vetra stvoriće uslove za rasprostranjene olujne sisteme sa krupnim do gigantskim gradom, orkanskim vetrom, tornadima i opasnim bujičnim poplavama od sredu do petka.

Foto: Printscreen Severe Weather Europe

Naglašeno je da se iznad zapadne Evrope razvila duboka visinska dolina koja se pomera ka istoku, potiskujući snažan blokirajući anticiklon.

Između ovih velikih sistema stvorila se snažna jugozapadna mlazna struja koja obezbeđuje silovito smicanje vetra, dok je vazdušna masa ispod nje izuzetno vlažna usled istorijskog toplotnog talasa na Mediteranu. Stručnjaci SWE poručuju da izuzetno visoke tačke rose od 25 stepeni stvaraju umereno snažnu do ekstremnu nestabilnost, gde vrednosti parametra MLCAPE dostižu od 3000 do preko 4000 J/kg.

SWE naglašava sledeće ključne opasnosti i parametre nevremena u regionu:

Mogućnost pojave tornada : Visok rizik u zoni najvišeg upozorenja, uz izraženo smicanje vetra u nižim slojevima.

: Visok rizik u zoni najvišeg upozorenja, uz izraženo smicanje vetra u nižim slojevima. Maksimalna veličina grada : Očekuje se grad prečnika većeg od 8 cm, a lokalno i gigantski grad od 6 do 10 cm.

: Očekuje se grad prečnika većeg od 8 cm, a lokalno i gigantski grad od 6 do 10 cm. Udari vetra : Orkanski udari vetra dostizaće brzine i do 120 km/h.

: Orkanski udari vetra dostizaće brzine i do 120 km/h. Količina padavina: Očekuju se obilne 24-časovne padavine veće od 150 mm, dok na pojedinim lokacijama suma kiše može preći i 200 do 300 mm u roku od 36 sati.

Foto: Printscreen Severe Weather Europe

Hladni front se tokom srede i četvrtka premešta od Alpa i Italije ka Sloveniji i Hrvatskoj, čime se opasne superćelije i olujni klasteri približavaju direktno našim granicama.

Uticaj evropskog nevremena na Srbiju: Šta nam donosi olujni talas

Razvoj olujnih sistema nad severnim Jadranom i Hrvatskom imaće direktne posledice na vremenske prilike u našoj zemlji. Kako se navodi na sajtu SWE, snažno strujanje sa juga i jugozapada potiskuje vlažan i nestabilan vazduh ka zapadnom Balkanu, donoseći postepeni raspad kasnoletnjeg toplotnog talasa.

Glavni intenzitet nepogoda u našem širem okruženju biće zabeležen tokom četvrtka i petka, kada se očekuje formiranje većih konvektivnih sistema sa obilnom kišom i lokalnim olujama. Iako su najviši stepeni opasnosti prognozirani za severni Jadran, Sloveniju i Hrvatsku, nestabilna vazdušna masa prelivaće se preko naših regiona i uvoditi Srbiju u jesenji režim.

Foto: Printscreen Severe Weather Europe

Nagli vremenski obrti u Srbiji

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je upozorenja zbog ekstremnih vremenskih prilika koje očekuju našu zemlju.

U četvrtak se na severu i zapadu Srbije očekuje promenljivo oblačno i svežije vreme, najniža temperatura će biti od 10 do 21 stepen, a najviša dnevna od 27 stepeni na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku zemlje.

U ostalim predelima zadržaće se pretežno sunčano i veoma toplo vreme, pri čemu se u centralnim, južnim i istočnim krajevima očekuje najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni. Kratkotrajni pljuskovi mogući su posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugu zemlje uz umeren severozapadni vetar.

U petak se nastavlja veoma toplo vreme u centralnim, istočnim i južnim predelima sa najvišom dnevnom temperaturom od 33 do 36 stepeni, dok će se na nivou cele zemlje najviša dnevna temperatura biti od 28 stepeni na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku.

U drugom delu dana u zapadnim, severnim i centralnim predelima očekuju se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Drastičan pad temperature i kraj toplotnog talasa

Od subote se u svim predelima Srbije očekuje drastičan pad temperature za oko 10 stepeni. Padavinska zona ujutru u subotu premešta se ka ostalim predelima uz prestanak kiše na severu zemlje. Za vikend i početkom sledeće sedmice najviša dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 23 do 27 stepeni.

Ovakav preokret donosi dugo očekivano ublažavanje toplotnog stresa počevši od subote. U nedelju i početkom naredne sedmice kiša se očekuje uglavnom u brdsko-planinskim krajevima južne i istočne Srbije.