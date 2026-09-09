Društvo
"To je naša Srbija, jedna jedina!" Đurđević Stamenkovski posetila porodicu Stojanović u Đuranovcu: Prvo slatko i voda, pa onda i slatke i manje slatke teme
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas porodicu Stojanović u Đuranovcu kod Prokuplja, gde je domaćinski dočekana.
"Prvo slatko i voda, pa onda i slatke i manje slatke teme. U Đuranovcu kod Prokuplja u dvorištu porodice Stojanović među divnim ljudima", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:
"To je naša Srbija. Jedna jedina."
Podsetimo, ranije danas ministarka Đurđević Stamenkovski je prisustvovala obeležavanju 640 godina od Bitke na Pločniku, gde je, kao izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, otkrila spomenik i položila venac u znak sećanja na srpske junake.
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