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Republički hidrometeorološki zavod najavio da će u naredna dva sata u pojedinim delovima Srbije biti pljuskova.

- Na jugu Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga u naredna 2 časa, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom. Naoblačenje s kišom, plјuskovima i grmlјavinom iz Slavonije u toku večeri će najpre zahvatiti severozapad Vojvodine (Bačku) uz jak, na udare kratkotrajno i olujni zapadni i severozapadni vetar - stoji u najavi RHMZ.

Kada je reč o prognozi za naredne dane, RHMZ navodi da će biti svežije.

- Sutra na severu i zapadu Srbije promenlјivo oblačno i svežije, ujutru ponegde u Vojvodini sa slabom, kratkotrajnom kišom. U ostalim predelima pretežno sunčano i dalјe veoma toplo vreme, a kratkotrajni plјuskovi posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne Srbije. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 21 °S, a najviša dnevna od 27 na severozapadu do 36 °S na jugoistoku zemlјe - stoji u prognozi.

Dodaje se da će narednih dana biti promenlјivo oblačno, u petak sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 na severozapadu do 36 °S na jugoistoku zemlјe, dok se od subote u svim predelima očekuje pad temperature za oko 10 °S, pa će najviša dnevna u većini mesta za vikend i sledeće sedmice biti u intervalu od 23 do 27 °S.