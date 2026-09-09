Zmijolovac u akciji
VLADICA U PUNOJ RATNOJ OPREMI, DRAMA USRED MRAKA! Ovaj opasni insekt napravio LEGLO u dvorištu škole u Vranju: Zmijolovac u akciji u plavom skafanderu! (VIDEO)
- Vladica Stanković je intervenisao u dvorištu OŠ 'Vuk Stefanović Karadžić' u Vranju, gde su se stršljeni uselili u šupljinu drveta.
- Akcija je završena kasno sinoć, pod lampom i u plavom skafanderu, a leglo je uklonjeno.
- Stanković je poručio da su deca i zaposleni bezbedni i da škola sutra može normalno da radi.
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Čuveni zmijolovac Vladica Stanković, koji pored ovih gmizavac, lovi i stršljene, sinoć je imao još jednu akciju sa ovim opasnim insektima, i to u Osnovnoj školi "Vuk Stefanović Karadžić" u Vranju.
Kako je objavio na svom Instagram profilu "Udruženje Poskok", stršljeni su se uselili u šupljinu drveta u dvorištu ove škole.
Kasno sinoć, po mrklom mraku, i pod lampom, u plavom skafanderu, Vladica je rešio ovo leglo.
- Stršljeni su se uselili u šupljinu drveta. Završili smo intervenciju, deca i zaposleni su bezbedni i mogu sutra normalno da funkcionišu - poručio je Vladica uz pozdrav za kraj:
"Pozdravlja vas Vladica Poskok!"
Kurir.rs/Blic
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