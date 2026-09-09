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Čuveni zmijolovac Vladica Stanković, koji pored ovih gmizavac, lovi i stršljene, sinoć je imao još jednu akciju sa ovim opasnim insektima, i to u Osnovnoj školi "Vuk Stefanović Karadžić" u Vranju.

Kako je objavio na svom Instagram profilu "Udruženje Poskok", stršljeni su se uselili u šupljinu drveta u dvorištu ove škole.

Kasno sinoć, po mrklom mraku, i pod lampom, u plavom skafanderu, Vladica je rešio ovo leglo.

- Stršljeni su se uselili u šupljinu drveta. Završili smo intervenciju, deca i zaposleni su bezbedni i mogu sutra normalno da funkcionišu - poručio je Vladica uz pozdrav za kraj:

"Pozdravlja vas Vladica Poskok!"

Kurir.rs/Blic

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