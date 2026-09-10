Ovo je najtopliji mesec u istoriji merenja! Avgust 2026. oborio sve rekorde, oglasila se struka
Avgust 2026. godine bio je najtopliji mesec na svetu u istoriji merenja, saopštila je danas Evropska klimatska opservatorija Kopernikus.
Globalna prosečna temperatura vazduha u avgustu bila je 1,65 stepena Celzijusa iznad predindustrijske referentne vrednosti a sa produženim i ranim toplotnim talasima, zapadna Evropa je oborila letnji temperaturni rekord koji je bio postavljen 2003. godine, prenosi Juronjuz.
Prošlog meseca, prosečna globalna temperatura vazduha dostigla je 16,96 stepeni Celzijusa, što je 1,65 stepeni više nego u predindustrijskom referentnom periodu od 1850. do 1900. godine. RTV prenosi pisanje Tanjuga.
Avgust je bio prvi mesec od novembra 2025. godine, koji je premašio 1,5 stepena Celzijusa, granicu koja je postavljena Pariskim sporazumom o klimatskim promenama.
Okeani izvan polova su takođe prošlog meseca oborili rekord prosečne temperature, zbog globalnog zagrevanja, a prosečna temperatura je dostigla 21,07 stepeni Celzijusa, kao najviša koja je ikada zabeležena za avgust, saopštio je Kopernikus.
Predstavnica Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) Samanta Berdžes je kazala da je "avgust 2026. godine bio najtopliji avgust i najtopliji mesec ikada zabeležen".