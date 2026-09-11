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Građane Srbije koji putuju u Evropsku uniju do kraja godine očekuje još jedna velika promena. Posle uvođenja sistema EES, koji je promenio proceduru na spoljnim granicama EU i zadao nam brojne muke naročito ovog leta, stiže i ETIAS - elektronsko odobrenje za putovanje koje će biti obavezno za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza, a među kojima je i Srbija.

EU planira da ETIAS počne da radi u poslednjem kvartalu ove godine. Tačan datum još nije objavljen, a iz Brisela poručuju “da će ga objaviti nekoliko meseci pre početka primene”.

Ono što se već sigurno zna jeste da će prijava koštati 20 evra, da će se podnositi onlajn i da će odobrenje, kada jednom bude izdato, važiti do tri godine ili do isteka pasoša - šta god prvo nastupi.

Šta je zapravo ETIAS

ETIAS je skraćenica za European Travel Information and Authorisation System, odnosno Evropski sistem putnih informacija i odobrenja putovanja.

Najvažnije je odmah razjasniti da ETIAS nije viza. Što će reći, građani Srbije i dalje će imati bezvizni režim za kratka putovanja u zemlje koje primenjuju ETIAS. No, ova nova obaveza znači da će pre puta morati da podnesu elektronski zahtev i dobiju putnu autorizaciju.

Praktično, ETIAS je zamišljen kao prethodna bezbednosna provera putnika iz zemalja kojima nije potrebna viza, po principu koji već postoji u nekim drugim državama, poput američkog ESTA sistema. Evropska komisija već je objasnila da je cilj ETIAS-a da se pre dolaska putnika proveri da li postoje bezbednosni ili drugi relevantni razlozi zbog kojih bi putovanje predstavljalo rizik, ali i da se istovremeno olakša putovanje većini ljudi koji ispunjavaju uslove.

Šta je ETIAS i kako funkcioniše Foto: SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia

Na zvaničnoj listi država koje će primenjivati ETIAS je 30 zemalja: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švajcarska.

ETIAS nije EES

ETIAS i EES nisu isti sistem i imaju potpuno različite uloge. Dok se ETIAS “završava” pre puta, EES, odnosno, Entry/Exit System se primenjuje na granici EU. To je sistem za registraciju ulaska i izlaska državljana zemalja van EU, a prilikom prelaska granice evidentiraju se podaci o putniku i koriste biometrijski podaci, odnosno fotografija lica i otisci prstiju.

Najkraće rečeno:

• ETIAS je "dozvola" za putovanje koju pribavljate pre puta

• EES je registracija ulaska i izlaska koja se obavlja na granici sa zemljama EU

Zato uvođenje ETIAS-a ne znači da prestaje EES procedura. Kada oba sistema budu u punoj primeni, putnik iz Srbije koji ide u EU moraće da ima važeći ETIAS, a na granici će prolaziti i kroz EES proceduru.

Kako će se podnositi zahtev za ETIAS

Kada ovaj sistem bude pokrenut, zahtev će se podnositi elektronski, preko zvaničnog ETIAS sajta ili zvanične mobilne aplikacije. Za prijavu će biti potreban važeći putni dokument i platna kartica za one koji plaćaju taksu.

Zvanični EU portal navodi da će putnik morati da unese svoje lične podatke i podatke iz putne isprave, a obrazac će sadržati i pitanja relevantna za bezbednosne provere. Važno je da podaci koje unesete odgovaraju podacima u pasošu.

Foto: Gemini ilustracija

Zahtev bi trebalo da bude relativno jednostavan i da se popuni za kratko vreme, a većina prijava trebalo bi da bude obrađena automatski. U najvećem broju slučajeva odluka se očekuje za nekoliko minuta, ali postoje situacije u kojima postupak može trajati duže.

Naime, kako je navedeno, ako je potrebna dodatna provera, postupak može potrajati do četiri dana, a u slučaju zahteva za dodatnim informacijama ili dokumentima do 14 dana. Ako je potreban intervju, rok može biti produžen do 30 dana.

Zato savet putnicima nije da zahtev podnose bukvalno nekoliko minuta pre polaska, već da ga završe dovoljno rano.

Koliko će ETIAS koštati

Prvobitno je bilo planirano da ETIAS košta sedam evra. Evropska komisija (EK) je kasnije povećala taksu i sada je zvanična cena 20 evra po zahtevu. Komisija je obrazložila povećanje većim operativnim troškovima, inflacijom i usklađivanjem sa sličnim sistemima putnih autorizacija u drugim državama.

Srećom, ova taksa se ne plaća svaki put kada putujete na teritoriju EU - jednom odobren ETIAS važi za više putovanja, sve dok traje njegovo važenje i dok koristite isti pasoš.

Koje informacije treba navesti u ETIAS zahtevu

Od vas će se tražiti da navedete sledeće informacije:

lični podaci, uključujući ime/imena, datum i mesto rođenja, pol, državljanstvo, adresu stanovanja, e-adresu i telefonski broj

ime/imena roditelja

pojedinosti o putnoj ispravi

nivo obrazovanja i trenutno zanimanje

zemlja prvog planiranog boravka i adresa odredišta

pojedinosti o prethodnim kaznenim presudama, prethodnim putovanjima u ratne zone ili zone sukoba te o tome je li

nedavno upućena odluka o vraćanju

Osim toga, od putnika koji izjave da imaju člana porodice koji je državljanin evropske zemlje koja zahteva odobrenje putovanja u ETIAS-u ili državljanin treće zemlje koji ima pravo slobodno da se kreće u celoj EU-u u skladu s pravom EU-a zatražiće da dostave sedeće informacije:

Foto: Kurir/T.S.

lični podatci člana porodice s kojim imaju rodbinske veze

pojašnjenje roddinskih veza s tim članom porodice

Ako neko podnosi zahtev u vaše ime, ta osoba mora da navede svoje prezime, ime/imena, ime i podatke za kontakt organizacije ili poduzeća (ako je primenjivo), kao i podatke o svom odnosu s vama te potvrdu da ste ta osoba i vi potpisali izjavu o zastupanju.

A šta ako u međuvremenu promenim pasoš

Ovo je veoma važno, jer nije dovoljno da vam ETIAS bude “važeći tri godine”, već je potrebno da bude elektronski povezan upravo sa pasošem sa kojim putujete.

Dakle, ako vam pasoš istekne čak i samo dan nakon što vam je zahtev odobren - automatski vam ističe i ETIAS vezan za tu putnu ispravu. Tako da čim izvadite novi pasoš, potrebno je da podnesete i novi zahtev za ETIAS.

Važno je naglasiti i to da ETIAS ne menja osnovno pravilo bezviznog boravka u EU. Za građane Srbije na snazi ostaje osnovno pravilo - 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana.

Šta ako mi odbiju zahtev

U slučaju da ETIAS zahtev bude odbijen, putnik neće ostati bez objašnjenja. Dobiće ime organa koji je doneo odluku i razloge zbog kojih je zahtev odbijen, kao i informacije o tome kako može da uloži žalbu.

Zvanična EU procedura predviđa pravo na žalbu, a postupak se vodi u skladu sa pravilima države koja je donela odluku o odbijanju zahteva.

Da li deca moraju da imaju ETIAS

Ovo je još jedna stvar koja može da zbuni porodice koje planiraju buduće putovanje u EU. Jer, iako su maloletnici oslobođeni plaćanja takse, to ne znači da mogu da putuju bez ETIAS-a.

Dakle, dete mlađe od 18 godina neće platiti 20 evra, ali će za njega svakako biti potrebno podneti zahtev.

Isto važi i za osobe starije od 70 godina - oslobođene su plaćanja takse, ali ne i automatski obaveze posedovanja autorizacije, pa će i oni morati da podnose zahtev za ETIAS.

Ko još ne mora da ima ETIAS

Kako je precizirano pravilima koja je objavila EK, ETIAS, između ostalog, nije potreban državljanima zemalja koje primenjuju ETIAS, kao ni Irske, kao ni određenim osobama koje već imaju odgovarajući boravišni dokument ili vizu.

Od obaveze su izuzeti i određeni nosioci diplomatskih, službenih i posebnih pasoša, uz uslove predviđene pravilima.

Posebna pravila važe i za dvojne državljane. Ako, na primer, imate državljanstvo Srbije i neke države članice EU koja primenjuje ETIAS, za putovanje treba da koristite odgovarajući evropski pasoš, jer tada ne putujete kao državljanin treće zemlje i ne morate da podnosite zahtev.

Šta ako ne putujem avionom

Važno je objasniti da se ETIAS se ne odnosi samo na buduće avio-putnike - obaveza posedovanja ove autorizacije je vezana konkretno za putnika, a ne za vrstu prevoza.

Dakle, ETIAS će vam biti potreban ako u EU budete putovali i avionom, ali i autobusom, sopstvenim automobilom, vozom ili brodom.

Posebno je važno naglasiti da prevoznik može proveriti da li putnik ima potrebnu autorizaciju pre ukrcavanja u prevozno predstvo. Zato ETIAS nije nešto što se rešava tek kada stignete do granice, nego značajno ranije pre planiranog putovanja u EU.

Da li ETIAS garantuje da ćete ući u EU

Odgovor na ovo pitanje je negativan. Odnosno, dobijen ETIAS nije automatska garancija ulaska na teritoriju EU.

Kako je objašnjeno iz EK, on predstavlja uslov za putovanje za određene putnike, ali konačnu odluku o tome da li ispunjavate sve uslove za ulazak donosi granična kontrola. U praksi, to znači da na granici neke od 30 zemalja koje će primenjivati ovaj sistem i dalje možete biti upitani za pasoš, svrhu putovanja, dužinu boravka i dokaz da imate dovoljno sredstava za boravak.

Granični organi proveravaju i druge uslove, uključujući validnost putne isprave. Zvanični EU portal navodi da pasoš, između ostalog, treba da važi najmanje tri meseca nakon planiranog izlaska iz zemalja koje primenjuju ETIAS i da ne bude stariji od deset godina.

Najveća opasnost: Lažni ETIAS sajtovi

Kako se približava početak primene ovog sistema, gotovo sigurno će biti sve više sajtova koji će nuditi “pomoć pri prijavi” – EU je već upozorila na mogućnost zloupotreba.

Problem može biti dvostruk - neko može pokušati da naplati znatno više od zvanične takse od 20 evra, ali još ozbiljniji problem jeste mogućnost da od putnika traži lične i finansijske podatke pod izgovorom da podnosi zahtev u njegovo ime.

Zato, kako je upozoreno, treba koristiti samo zvanični ETIAS sajt i zvaničnu aplikaciju kada budu pokrenuti.

10 stvari koje svaki putnik iz Srbije mora da zna ETIAS nije viza

Građani Srbije će morati da ga imaju za kratka putovanja u 30 evropskih zemalja koje primenjuju sistem

Po aktuelnom planu EU, primena počinje u poslednjem kvartalu ove godine

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Taksa će iznositi 20 evra

Mlađi od 18 i stariji od 70 godina oslobođeni su plaćanja, ali i dalje moraju imati ETIAS ako im je potreban

Odobrenje važi do tri godine ili do isteka pasoša

Sa jednim važećim ETIAS-om može se putovati više puta, uz pravilo 90 dana u 180 dana

ETIAS se dobija pre putovanja, dok se EES registracija obavlja na spoljnoj granici

ETIAS ne garantuje automatski ulazak u EU - konačnu odluku i dalje donosi granična kontrola

Za sada, dakle, nema razloga za ni za paniku ni za žurbu. Najvažnije je zapamtiti da sistem ETIAS još nije počeo da se primenjuje. Kada EU objavi zvaničan datum početka, građani Srbije dobiće još jednu novu obaveznu proceduru pre puta, ali bezvizni režim za kratka putovanja u EU ostaje na snazi.