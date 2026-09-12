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Roditelji koji zbog svakodnevne i celodnevne brige o detetu ili članu porodice kome je potrebna stalna pomoć i nega nisu u mogućnosti da rade, od 1. oktobra dobijaju novu vrstu podrške države. Tada počinje primena Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima, kojim se prvi put sistemski uređuje njihov status, a predviđena je mesečna naknada od 65.000 dinara, uz plaćanje doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje.

Nova prava odnose se na porodice u kojima je zbog teškog zdravstvenog stanja ili invaliditeta detetu ili drugoj osobi potrebna stalna pomoć drugog lica u obavljanju osnovnih životnih potreba.

Ko može da dobije status roditelja negovatelja

Status roditelja negovatelja može da ostvari roditelj koji živi u zajedničkom domaćinstvu sa detetom kome je, zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih teškoća ili promena zdravstvenog stanja, potrebna pomoć i nega drugog lica.

Zakon obuhvata i roditelje koji žive sa punoletnom osobom koja je potpuno zavisna od pomoći i nege drugog lica.

Jedan od ključnih uslova jeste da osoba koja podnosi zahtev nije zaposlena niti radno angažovana, ne obavlja samostalnu ili preduzetničku delatnost i nije korisnik penzije.

Nije samo 65.000 dinara

Otac sa ćerkom koja je u kolicima
Foto: Shutterstock

 Za roditelje koji svakodnevno brinu o detetu ili članu porodice, nova mera ne predstavlja samo novčanu pomoć.

Roditelj negovatelj, odnosno negovatelj, primaće 65.000 dinara mesečno, dok će država po tom osnovu uplaćivati doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko, kao i zdravstveno osiguranje.

Na ovaj način trebalo bi da bude poboljšan materijalni i socijalni položaj porodica u kojima jedan član zbog intenzivne i neprekidne brige o najbližem nije u mogućnosti da zasnuje radni odnos ili obavlja posao.

Kako se podnosi zahtev

Pravo počinje da se primenjuje od 1. oktobra 2026. godine, a zahtev će moći da se podnese na dva načina.

Građani će moći da ga podnesu elektronski, preko evidencije roditelja negovatelja i negovatelja, ili neposredno u centru za socijalni rad prema mestu prebivališta.

Centar za socijalni rad trebalo bi da donese odluku o zahtevu u roku od 15 dana od dana kada dokumentacija bude kompletirana.

Uvođenjem ovog prava država prvi put na sistemski način prepoznaje status ljudi koji su zbog svakodnevne brige o najbližima praktično onemogućeni da rade i ostvaruju prihod na tržištu rada.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski ranije je za Kurir istakla da će zakon početi da se primenjuje 1. oktobra, ocenjujući da se time ispunjava obećanje dato porodicama roditelja negovatelja.

Roditelji sa detetom
Roditelji sa detetom Foto: Shutterstock

- Ovo je jedna od najvažnijih mera kojom ispravljamo dugogodišnju nepravdu prema porodicama koje danonoćno brinu o svojoj deci sa najtežim oblicima invaliditeta i smetnjama u razvoju. Roditelji negovatelji godinama su nosili ogroman teret, a sada njihov trud i žrtva dobijaju institucionalno priznanje i konkretnu podršku države - rekla je ministarka.

Ona je dodala da je od početka insistirala na tome da obećanje bude ispunjeno.

- Od prvog dana govorila sam da će ovo obećanje biti ispunjeno i drago mi je što danas možemo da potvrdimo da se ono pretvara u stvarnost. Zahvalna sam i predsedniku Republike i Vladi Srbije, jer su prepoznali da je ovo pitanje odgovornosti, poverenja i poštovanja prema porodicama koje zaslužuju sigurnost i podršku - rekla je tada Đurđević Stamenkovski.

Ko može da ostvari pravo na status roditelj-negovatelj

  • Roditelj koji živi u zajedničkom domaćinstvu sa detetom.
  • Mora neposredno da brine o detetu i da mu pruža svakodnevnu negu.
  • Ne sme biti zaposlen niti radno angažovan po bilo kom osnovu.
  • Razlog nezaposlenosti mora biti potreba stalne nege deteta.
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