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U čačanskom selu Viljuša, na Moravskom polju podno Jelice, kupus je već uveliko krenuo da raste. Nešto malo više od mesec dana nakon sadnje, domaćini su zadovoljni stanjem na parcelama, ali do berbe, odnosno seče kupusa i pripreme za zimnicu ima još posla. Domaćica Dana Dukanac kaže da je kupus za sada u dobroj fazi razvoja.

- Kupus je u ovom periodu, pošto ima mesec jače kako smo ga posadili, zadovoljavajući. Već je u fazi razvijanja - kaže za RINU Dana.

U toplim danima zalivanje je jedan od najvažnijih poslova. Na parcelama rade prskalice, a koristi se bunarska voda.

- Zaliva se na drugi ili treći dan, odnosno noću, pošto je to najadekvatnije rešenje. Vode ima, mi koristimo našu bunarsku - objašnjava naša sagovornica.

Foto: RINA

Domaćinstvo Dukanac obrađuje više od tri hektara zemlje, a osim kupusa, proizvode i krompir i još neke od ratarskih kultura. Posao je porodičan, a ovogodišnji rod kupusa zavisiće i od vremenskih uslova u narednim nedeljama.

- Već su počele da se glaviče i nadamo se da će biti dobar rod. Biće kupusa za zimnicu, za svadbarski kupus i sarmu - kaže Dana.

Ako vremenske prilike budu išle na ruku proizvođačima, Moravsko polje i ove jeseni trebalo bi da daju dovoljno kupusa za tradicionalnu domaću zimnicu.

A put od prvog rasada do kace kiselog kupusa tek predstoji, za sada prskalice rade svoje, glavice se formiraju, a domaćini veruju u dobar rod.