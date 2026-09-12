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Penzioneri koji su ove godine dobili turističke vaučere države u vrednosti od 10.000 dinara imaju još malo vremena da ih iskoriste. Vaučeri za odmor u Srbijivaže do 1. novembra, pa korisnici koji još nisu rezervisali smeštaj treba da požure kako im pomoć države ne bi propala.

U roku od tri dana početkom avgusta razgrabljeno je 30.000 vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji. Ministar turizma i omladine u tehničkom mandatu Husein Memić je ranije kazao da će vaučere moći da iskoriste za boravak u nekom od 2.450 ugostiteljskih objekata koji učestvuju u programu, a rok za korišćenje je do 1. novembra 2026. godine.

Popularne destinacije

Kada je reč o turističkim destinacijama, iz resornog ministarstva su rekli da je Sokobanja i ove godine bila ubedljivo najtraženija, sa čak 9.271 prijavom, što je čini najpopularnijim izborom korisnika vaučera.

Slede Vrnjačka Banja sa 5.093 prijave i Zlatibor sa 3.425 prijava. Program turističkih vaučera još jednom je pokazao veliki značaj za razvoj domaćeg turizma, ali i veliko poverenje građana u ovu meru podrške, koja iz godine u godinu doprinosi većem broju domaćih putovanja i boljoj popunjenosti smeštajnih kapaciteta širom Srbije.

U intervjuu za Kurir ministar je početkom avgusta naglasio da država na ovaj način direktno pomaže penzionerima s nižim primanjima i istovremeno produžava domaću turističku sezonu i van letnjih meseci.

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- Podsticaji države u vidu vaučera postoje od 2015. i svake godine interesovanje građana je bilo veliko. Možemo reći da su porastu domaćeg turizma doprinele i druge mere ministarstva, kao što su razvoj turističke infrastrukture i subvencije za seoska turistička domaćinstva - kazao je tada ministar i dodao:

Sve popularnije ruralne destinacije

- Ulaganje u saobraćajnice, biciklističke staze, pristaništa dovelo je do širenja turističke ponude. I domaći i strani turisti pokazuju veliko interesovanje za različite ruralne destinacije. Podjednako su privlačna sela u planinskim predelima, koja nude boravak u prirodi, aktivan odmor i autentičan ambijent, kao i sela u ravničarskim krajevima, prepoznatljiva po gastronomiji i kulturnom nasleđu. Rastuću popularnost beleže destinacije koje posetiocima omogućavaju neposredan doživljaj lokalne kulture, domaćih proizvoda i prirodnih lepota, što i jeste interes našeg ministarstva.

Podsetimo, ministar je nedavno rekao da je, prema podacima Narodne banke Srbije, u junu ove godine ostvaren devizni priliv od turizma u iznosu od 239 miliona evra, što predstavlja rast od osam odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Foto: Kurir/T.S.

Doprinos ekonomiji

U periodu januar‒jun 2026. godine ukupan devizni priliv od turizma iznosio je 1,294 milijarde evra, što je za četiri odsto više u poređenju sa istim periodom 2025. godine.