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Pametni telefon odavno više nije samo uređaj za komunikaciju, već i jedan od najvažnijih alata za beleženje svakodnevnih trenutaka. Upravo zato kvalitet fotografije sve više zavisi od toga koliko telefon uspešno može da odgovori na različite situacije: od portreta i pejzaža, preko detalja snimljenih iz velike udaljenosti, do zahtevnih scena sa jakim kontrastima i slabijim osvetljenjem.

Nova Huawei Pura 90s serija razvijena je upravo sa tim fokusom. Kao flagship serija koja spaja napredne tehnologije snimanja i prepoznatljiv dizajn, korisnicima pruža veću slobodu da zabeleže trenutke iz sopstvene perspektive, bilo da fotografišu svakodnevne scene, putovanja, koncerte ili detalje koje golim okom često jedva primećujemo.

Detalji i na velikim udaljenostima

U samom vrhu ponude nalazi se Huawei Pura 90s Pro Max, opremljen 200 MP Ultra Large Sensor telefoto kamerom sa senzorom veličine 1/1,28 inča i prvim 200 MP RYYB senzorom. Ovakav sistem omogućava visok nivo detalja pri snimanju udaljenih objekata, uz kvalitet slike koji ostaje stabilan i pri većem uvećanju. Dodatno, 3-in-1 Ultra Lighting Prism povećava količinu svetlosti koja dolazi do senzora, dok CIPA 7.0 stabilizacija doprinosi oštrijim i stabilnijim rezultatima i u zahtevnijim uslovima snimanja.

Foto: Promo

Napredak se posebno vidi i kod video snimanja. Tako Pro Max model podržava 20x telefoto video, uz chip-level obradu 200 MP RAW podataka u realnom vremenu. Prema podacima kompanije Huawei, jasnoća video zapisa unapređena je u odnosu na prethodnu generaciju, što dolazi do izražaja pri snimanju udaljenih scena, poput koncerata, sportskih događaja ili drugih trenutaka koje nije moguće zabeležiti iz neposredne blizine.

Od zahtevnog svetla do mikrosveta

Huawei Pura 90s Pro Max, za fotografije u zahtevnim svetlosnim uslovima, koristi 16EV Ultra Lighting HDR Camera sa velikim RYYB senzorom. Sistem je razvijen tako da zadrži više detalja i u najsvetlijim i u najtamnijim delovima kadra, omogućavajući prirodnije fotografije u scenama sa izraženim kontrastom – od jakog dnevnog svetla do večernjih i noćnih prizora.

Takođe, serija donosi napredak i kada je potrebno približiti se subjektu. Huawei Pura 90s Pro podržava Ultra Lighting Macro Telephoto snimanje sa minimalnom udaljenošću fokusiranja do 5 cm. Zahvaljujući kombinaciji optike i algoritama, moguće je zabeležiti veoma sitne detalje i teksture, poput strukture cveta ili detalja na insektima, uz izraženu dubinu i jasno razdvajanje subjekta od pozadine.

Foto: Promo

Važan deo sistema kamera predstavlja i True-to-Colour Camera 2.0, dostupna na modelima Huawei Pura 90s Pro Max i Huawei Pura 90s Pro. U poređenju sa prethodnom generacijom, sistem donosi unapređenu preciznost reprodukcije boja i širi raspon obrade kolorita. Posebno u scenama sa pozadinskim osvetljenjem i velikim kontrastima, kamera nastoji da sačuva detalje u svetlim i tamnim zonama, uz prirodniji balans toplih i hladnih tonova.

AI alati za jednostavnije fotografisanje

Pored naprednog hardvera, Huawei Pura 90s serija oslanja se i na AI funkcije koje korisnicima olakšavaju svakodnevno fotografisanje. AI Composition prepoznaje različite tipove scena i nudi smernice za kadriranje i izbor ugla, dok AI De-glare može da umanji ili ukloni neželjene refleksije sa stakla i drugih površina. Funkcija AI Move omogućava pomeranje, promenu veličine ili dupliranje objekata unutar fotografije, uz automatsku rekonstrukciju pozadine i prilagođavanje svetla i senki.

Kombinacijom naprednih senzora, telefoto i HDR mogućnosti, preciznije reprodukcije boja i AI alata, Huawei Pura 90s serija približava korisnicima fleksibilnost koja je nekada bila rezervisana za kompleksniju fotografsku opremu. Ideja je jednostavna – da kvalitetan kadar ne zavisi od idealnih uslova, već od toga da telefon bude spreman onda kada se pravi trenutak pojavi.

O kompaniji Huawei Consumer BG Proizvodi i usluge kompanije Huawei su dostupni u više od 170 država i koristi ih trećina svetske populacije. Četrnaest centara za istraživanje i razvoj je otvoreno u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Švedskoj, Rusiji, Indiji i Kini. Huawei Consumer BG je jedna od tri poslovne jedinice firme Huawei i pokriva pametne telefone, računare i tablete, nosive uređaje i klaud usluge, itd. Globalna mreža firme Huawei je izgrađena na 30-godišnjoj stručnosti u industriji telekomunikacija i posvećena isporuci najnovijih tehnoloških otkrića klijentima širom sveta. Za više informacija, molimo vas da posetite sajt

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