Od The Wall Street Journala do Tošeta Proeskog Weekend 19 koji nećete želeti da propustite
Gerard Baker, dugogodišnji urednik i kolumnista lista The Wall Street Journal, dolazi na Weekend.19, gde će govoriti o pritiscima na medije sa obe strane Atlantika i promenama koje danas oblikuju novinarstvo. Program donosi i pogled iza kulisa kampanje „Croatia: I Hear It’s Beautiful“ sa Johnom Malkovichem, razgovor o tome može li radio dobiti novi život uz DAB+, kao i priču o nastanku filma o Tošetu Proeskom. Četiri različite teme, ali jedno zajedničko pitanje: šta se događa sa pričama koje oblikuju naš svet?
Mediji pod pritiskom sa obe strane Atlantika
Na Weekend.19 dolazi poznati britanski novinar Gerard Baker, urednik u listu The Wall Street Journal. Na panelu „The Press Under Pressure – Europe and the US“ govoriće o tome ko i na koji način danas vrši pritisak na medije, kao i koliko se evropsko i američko medijsko okruženje razlikuju. Politika, vlasnici, oglašivači i algoritmi stvaraju sve složenije pritiske na novinarstvo, dok politička polarizacija i pad poverenja u institucije dodatno menjaju odnos publike prema medijima.
Baker iza sebe ima više od tri decenije iskustva u svetskom novinarstvu i karijeru tokom koje je pratio i komentarisao ključne političke i ekonomske događaje, a njegovo iskustvo panelu daje posebno vredan pogled na promene kroz koje prolaze mediji sa obe strane Atlantika. Baker danas piše nedeljne kolumne za The Wall Street Journal, u kojima komentariše politiku, ekonomiju i kulturu, dok za londonski The Times obrađuje američke i globalne teme.
Razgovor će otvoriti i pitanje slobode medija u Evropi i SAD, ali i odgovornosti samih medija za krizu poverenja koja ih sve više prati. Ko danas pokušava da kontroliše javni narativ, kako se menjaju granice novinarske slobode i može li novinarstvo ponovo zadobiti poverenje publike samo su neka od pitanja koja će biti u središtu panela.
Kakva je budućnost radija
Radio je ove godine napunio 100 godina i još uvek je nezamenljiv saputnik na putu. Ali može li isti radio dočekati i narednih 100 godina? Upravo će o budućnosti radija u digitalnom dobu razgovarati Jacqueline Bierhorst, predsednica WorldDAB-a, Zoran Šprajc, urednik i voditelj emisije „Stanje nacije“ na RTL televiziji, muzičarka Neda Ukraden i Dimitrije Trbović, član Uprave Zubak Grupe.
U središtu panela „Reci DAB za sledećih 100“ biće DAB+, nova generacija radija koja bi mogla da promeni način na koji ga slušamo. Zamislite radio koji više nije samo zvuk: umesto nekoliko FM frekvencija, nudi veći izbor programa i bolji kvalitet zvuka. I sve to bez aplikacije, pretplate ili trošenja mobilnih podataka – jednostavno uključite radio i slušate. DAB+ pritom otvara vrata potpuno novim mogućnostima: od lokalno prilagođenih sadržaja i pametnijeg digitalnog oglašavanja do pop-up radio-kanala za festivale, koncerte, sportske događaje ili turističke sezone.
Drugim rečima, DAB+ pokušava da uradi ono što je striming uradio muzici: da radiju pruži veći izbor, više sadržaja i potpuno novo digitalno lice, a da pritom zadrži ono zbog čega ga i dalje volimo – samo sedneš u automobil, uključiš ga i radi.
Pete Radovich iza kulisa viralne hrvatske kampanje
Poseban trenutak programa biće predavanje pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice „Directing John Malkovich: I Hear It’s Beautiful“, koje će održati Pete Radovich, potpredsednik produkcije i viši kreativni direktor CBS-a, kao i 45-struki dobitnik nagrade Emmy.
Jedna od najzapaženijih hrvatskih kampanja do sada rezultat je Radovicheve spremnosti da preuzme rizik i hrabrosti da uradi nešto drugačije.
U središte priče postavio je holivudsku ikonu Johna Malkovicha, koji je ovih dana ponovo u centru pažnje nakon što je u Veneciji nagrađen dugotrajnim ovacijama publike. Na Weekendu.19 biće otkriveno kako je kampanja nastala – od početne ideje i kreativnog rizika do produkcijskih izazova i režije – a publika će imati priliku da vidi i snimke iza kulisa projekta.
Priča koju svi znaju film koji niko nije video
Razgovor „Next Big Thing – Toše Proeski film“ donosi priču o nastanku filma o umetniku koji je svojim glasom, energijom i ličnošću ostavio dubok trag na muzičkoj sceni čitavog regiona, ali otvara i pitanje kako filmski ispričati život čoveka kojeg publika već dobro poznaje i pamti na svoj način.
Priču o muzičaru čiji su glas, lice i osmeh i danas deo kolektivnog sećanja miliona ljudi ispričaće Pece Taleski, filmski, televizijski i muzički producent, Igor Stoimenov, reditelj, scenarista i izvršni producent, Milana Vlaović, književnica, psihoterapeutkinja i scenaristkinja, kao i Andrej Volkashin, scenarista, autor i reditelj.
Film o Tošetu Proeskom nije samo priča o njegovom životu i karijeri već i o odgovornosti prema publici koja ga pamti, voli i o njemu već ima sopstvenu sliku. Koliko kreativne slobode imaju autori kada je glavni lik toliko poznat i prisutan u kolektivnom sećanju? I kako lično sećanje, stvarne uspomene i muzičko nasleđe postaju filmska priča?
Mesto susreta ideja industrije i ljudi
Sve ove priče povezuje jedno mesto: Weekend.19, gde se o promenama u medijima, kreativnosti, tehnologiji i kulturi ne govori samo u teoriji već kroz iskustva ljudi koji ih svakodnevno oblikuju. Od Gerarda Bakera i Petea Radovicha do priče o Tošetu Proeskom i budućnosti radija, Weekend.19 donosi program koji vredi čuti uživo.
Više informacija dostupno je na zvaničnoj veb-stranici i putem društvenih mreža Instagram, Facebook, LinkedIn i TikTok.
Vidimo se na Weekendu.19 u Rovinju!