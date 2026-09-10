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Gerard Baker, dugogodišnji urednik i kolumnista lista The Wall Street Journal, dolazi na Weekend.19, gde će govoriti o pritiscima na medije sa obe strane Atlantika i promenama koje danas oblikuju novinarstvo. Program donosi i pogled iza kulisa kampanje „Croatia: I Hear It’s Beautiful“ sa Johnom Malkovichem, razgovor o tome može li radio dobiti novi život uz DAB+, kao i priču o nastanku filma o Tošetu Proeskom. Četiri različite teme, ali jedno zajedničko pitanje: šta se događa sa pričama koje oblikuju naš svet?

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Mediji pod pritiskom sa obe strane Atlantika Na Weekend.19 dolazi poznati britanski novinar Gerard Baker, urednik u listu The Wall Street Journal. Na panelu „The Press Under Pressure – Europe and the US“ govoriće o tome ko i na koji način danas vrši pritisak na medije, kao i koliko se evropsko i američko medijsko okruženje razlikuju. Politika, vlasnici, oglašivači i algoritmi stvaraju sve složenije pritiske na novinarstvo, dok politička polarizacija i pad poverenja u institucije dodatno menjaju odnos publike prema medijima. Baker iza sebe ima više od tri decenije iskustva u svetskom novinarstvu i karijeru tokom koje je pratio i komentarisao ključne političke i ekonomske događaje, a njegovo iskustvo panelu daje posebno vredan pogled na promene kroz koje prolaze mediji sa obe strane Atlantika. Baker danas piše nedeljne kolumne za The Wall Street Journal, u kojima komentariše politiku, ekonomiju i kulturu, dok za londonski The Times obrađuje američke i globalne teme. Razgovor će otvoriti i pitanje slobode medija u Evropi i SAD, ali i odgovornosti samih medija za krizu poverenja koja ih sve više prati. Ko danas pokušava da kontroliše javni narativ, kako se menjaju granice novinarske slobode i može li novinarstvo ponovo zadobiti poverenje publike samo su neka od pitanja koja će biti u središtu panela.

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Kakva je budućnost radija Radio je ove godine napunio 100 godina i još uvek je nezamenljiv saputnik na putu. Ali može li isti radio dočekati i narednih 100 godina? Upravo će o budućnosti radija u digitalnom dobu razgovarati Jacqueline Bierhorst, predsednica WorldDAB-a, Zoran Šprajc, urednik i voditelj emisije „Stanje nacije“ na RTL televiziji, muzičarka Neda Ukraden i Dimitrije Trbović, član Uprave Zubak Grupe. U središtu panela „Reci DAB za sledećih 100“ biće DAB+, nova generacija radija koja bi mogla da promeni način na koji ga slušamo. Zamislite radio koji više nije samo zvuk: umesto nekoliko FM frekvencija, nudi veći izbor programa i bolji kvalitet zvuka. I sve to bez aplikacije, pretplate ili trošenja mobilnih podataka – jednostavno uključite radio i slušate. DAB+ pritom otvara vrata potpuno novim mogućnostima: od lokalno prilagođenih sadržaja i pametnijeg digitalnog oglašavanja do pop-up radio-kanala za festivale, koncerte, sportske događaje ili turističke sezone. Drugim rečima, DAB+ pokušava da uradi ono što je striming uradio muzici: da radiju pruži veći izbor, više sadržaja i potpuno novo digitalno lice, a da pritom zadrži ono zbog čega ga i dalje volimo – samo sedneš u automobil, uključiš ga i radi.

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Pete Radovich iza kulisa viralne hrvatske kampanje Poseban trenutak programa biće predavanje pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice „Directing John Malkovich: I Hear It’s Beautiful“, koje će održati Pete Radovich, potpredsednik produkcije i viši kreativni direktor CBS-a, kao i 45-struki dobitnik nagrade Emmy. Jedna od najzapaženijih hrvatskih kampanja do sada rezultat je Radovicheve spremnosti da preuzme rizik i hrabrosti da uradi nešto drugačije.

U središte priče postavio je holivudsku ikonu Johna Malkovicha, koji je ovih dana ponovo u centru pažnje nakon što je u Veneciji nagrađen dugotrajnim ovacijama publike. Na Weekendu.19 biće otkriveno kako je kampanja nastala – od početne ideje i kreativnog rizika do produkcijskih izazova i režije – a publika će imati priliku da vidi i snimke iza kulisa projekta.

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Priča koju svi znaju film koji niko nije video Razgovor „Next Big Thing – Toše Proeski film“ donosi priču o nastanku filma o umetniku koji je svojim glasom, energijom i ličnošću ostavio dubok trag na muzičkoj sceni čitavog regiona, ali otvara i pitanje kako filmski ispričati život čoveka kojeg publika već dobro poznaje i pamti na svoj način.

Priču o muzičaru čiji su glas, lice i osmeh i danas deo kolektivnog sećanja miliona ljudi ispričaće Pece Taleski, filmski, televizijski i muzički producent, Igor Stoimenov, reditelj, scenarista i izvršni producent, Milana Vlaović, književnica, psihoterapeutkinja i scenaristkinja, kao i Andrej Volkashin, scenarista, autor i reditelj. Film o Tošetu Proeskom nije samo priča o njegovom životu i karijeri već i o odgovornosti prema publici koja ga pamti, voli i o njemu već ima sopstvenu sliku. Koliko kreativne slobode imaju autori kada je glavni lik toliko poznat i prisutan u kolektivnom sećanju? I kako lično sećanje, stvarne uspomene i muzičko nasleđe postaju filmska priča?

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