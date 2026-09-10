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Ukoliko ste voleli pesme Bore Čorbe, onda znate i za Žiku Živca. Ovaj čuveni hit objavljen je 1984. godine na albumu "Večeras Vas Zabavljaju Muzičari Koji Piju!", a mnogi ne znaju da je čuveni Žika Živac zaista postojao.

O njegovom životu prepričavane su mnoge urbane legende, od kafanskih priča do onih povezanih sa opasnim momcima tog vremena.

Žika se čak i oprostio od Bore Đorđevića nakon što je preminuo:

"Dragom prijatelju, Borisavu Bori Đorđeviću. Poslednji pozdrav velikom čoveku", stajalo je u posveti.

No, ko je zapravo bio famozni Žika?

Žika Živac "dežurni krivac", odnosno, Živorad Savković, kako mu je pravo ime, važio je za čoveka iz starog beogradskog podzemlja i bio je poznat po velikoj lojalnosti prema prijateljima.

Posebno se u medijima pisalo o njegovom odnosu sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, a zbog njega je, navodno, čak deceniju proveo i u zatvoru.

1/22 Vidi galeriju Željko Ražnatović Arkan Foto: Printscreen Youtube / SrbijaForumNet, EPA, Youtube Printscreen

No, ko je zapravo bio famozni Žika?

Žika Živac "dežurni krivac", odnosno, Živorad Savković, kako mu je pravo ime, važio je za čoveka iz starog beogradskog podzemlja i bio je poznat po velikoj lojalnosti prema prijateljima.

Posebno se u medijima pisalo o njegovom odnosu sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, a zbog njega je, navodno, čak deceniju proveo i u zatvoru.

Zbog ovog slučaja klub "Amadeus" je uskoro zatvoren, a klub su držali Željko Ražnatović Arkan, Đorđe Božović Giška i slikar Dragan Malešević Tapi.

Foto: Youtube Printscreen

Nekadašnji šef Biroa za komunikacije, Vladimir Beba Popović, svojevremeno ga je prozvao "Legijinim bankarom" jer je navodno, uvećavao Ulemekovu imovinu tako što je po bagatelnim cenama kupovao zemlju uz lokalne i magistralne puteve Srbije.

Ipak, do dana današnjeg nije poznato šta je od svega ovoga bilo istina, a šta je bio deo onih "rekla-kazala" priča.

Podsetite se na kraju i teksta pesme "Priča o Žiki Živcu":

Žika Živac je dobar kô panja

Ako ga mnogo ne diraju

On, u principu, izbegava s**nja

Ali ga lako iznerviraju

Žika je rođem sa čudesnim darom

Sa'rani kad potegne desnicu

Zato je tukô samo šamarom

Nije koristio pesnicu

Žika Živac je dežurni krivac

On je obeleženi negativac

Dripci kad banku obiju

Žika zaglavi robiju

Žika Živac je dežurni krivac

On je obeleženi negativac

Dripci kad banku obiju

Žika zaglavi robiju

Nikada cinkaroš, nikada taster

Ćuti da sačuva drugove

Kô da na usta zalepi flaster

Pa leži tuđe dugove

Kad su u Švapskoj 'apsili Žiku

Grozni nemački policajci

Žika se okrete, pljunu i reče

"Hej, policajci, steram vam ga majci!"