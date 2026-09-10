Ko je bio čuveni Žika Živac?! Borin hit krije tajnu beogradskog podzemlja: Zbog Arkana robijao 10 godina, zvali ga i "Legijin bankar"!
- Žika Živac iz Bore Čorbe bio je stvarna osoba - Živorad Savković, poznat iz starog beogradskog podzemlja i po lojalnosti prijateljima.
- Mediji su ga povezivali sa Arkanom i tvrdili da je zbog njega proveo deset godina u zatvoru, ali te priče nisu do kraja potvrđene.
Ukoliko ste voleli pesme Bore Čorbe, onda znate i za Žiku Živca. Ovaj čuveni hit objavljen je 1984. godine na albumu "Večeras Vas Zabavljaju Muzičari Koji Piju!", a mnogi ne znaju da je čuveni Žika Živac zaista postojao.
O njegovom životu prepričavane su mnoge urbane legende, od kafanskih priča do onih povezanih sa opasnim momcima tog vremena.
Žika se čak i oprostio od Bore Đorđevića nakon što je preminuo:
"Dragom prijatelju, Borisavu Bori Đorđeviću. Poslednji pozdrav velikom čoveku", stajalo je u posveti.
No, ko je zapravo bio famozni Žika?
Žika Živac "dežurni krivac", odnosno, Živorad Savković, kako mu je pravo ime, važio je za čoveka iz starog beogradskog podzemlja i bio je poznat po velikoj lojalnosti prema prijateljima.
Posebno se u medijima pisalo o njegovom odnosu sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, a zbog njega je, navodno, čak deceniju proveo i u zatvoru.
No, ko je zapravo bio famozni Žika?
Žika Živac "dežurni krivac", odnosno, Živorad Savković, kako mu je pravo ime, važio je za čoveka iz starog beogradskog podzemlja i bio je poznat po velikoj lojalnosti prema prijateljima.
Posebno se u medijima pisalo o njegovom odnosu sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, a zbog njega je, navodno, čak deceniju proveo i u zatvoru.
Zbog ovog slučaja klub "Amadeus" je uskoro zatvoren, a klub su držali Željko Ražnatović Arkan, Đorđe Božović Giška i slikar Dragan Malešević Tapi.
Nekadašnji šef Biroa za komunikacije, Vladimir Beba Popović, svojevremeno ga je prozvao "Legijinim bankarom" jer je navodno, uvećavao Ulemekovu imovinu tako što je po bagatelnim cenama kupovao zemlju uz lokalne i magistralne puteve Srbije.
Ipak, do dana današnjeg nije poznato šta je od svega ovoga bilo istina, a šta je bio deo onih "rekla-kazala" priča.
Podsetite se na kraju i teksta pesme "Priča o Žiki Živcu":
Žika Živac je dobar kô panja
Ako ga mnogo ne diraju
On, u principu, izbegava s**nja
Ali ga lako iznerviraju
Žika je rođem sa čudesnim darom
Sa'rani kad potegne desnicu
Zato je tukô samo šamarom
Nije koristio pesnicu
Žika Živac je dežurni krivac
On je obeleženi negativac
Dripci kad banku obiju
Žika zaglavi robiju
Žika Živac je dežurni krivac
On je obeleženi negativac
Dripci kad banku obiju
Žika zaglavi robiju
Nikada cinkaroš, nikada taster
Ćuti da sačuva drugove
Kô da na usta zalepi flaster
Pa leži tuđe dugove
Kad su u Švapskoj 'apsili Žiku
Grozni nemački policajci
Žika se okrete, pljunu i reče
"Hej, policajci, steram vam ga majci!"
Žika je uvek nasmejan i vedar
Sa puno smisla za humor
Čak i kad radi kao redar
On je kô dobroćudni tumor
On ima ruke kô lopate
A srce od Rusije veće
Zato se on i žena mu zlopate
Jer nema sreće, nema sreće
Kurir.rs/Mondo