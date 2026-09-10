Društvo
"Ministarstvo nije samo adresa u Nemanjinoj, ono mora biti uz ljude" Ministarka Stamenkovski razgovarala sa narodom u selu Đurevac kod Prokuplja (VIDEO)
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je selo Đurevac kod Prokuplja, gde je u dvorištu porodice Stojanović razgovarala sa meštanima.
- Ministarstvo nije samo adresa u Nemanjinoj. Ono mora biti uz ljude, svuda i tamo gde je podrška najpotrebnija. Za naša sela. Za Srbiju - istakla je ona.
Jedna baka je ministarki Stamenkovski uputila divne reči:
- Bravo za vaše roditelje što su vas rodili i kumu što vam je dao ime Milica. Bravo za ovog mog predsednika!
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