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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je selo Đurevac kod Prokuplja, gde je u dvorištu porodice Stojanović razgovarala sa meštanima.

- Ministarstvo nije samo adresa u Nemanjinoj. Ono mora biti uz ljude, svuda i tamo gde je podrška najpotrebnija. Za naša sela. Za Srbiju - istakla je ona.

Jedna baka je ministarki Stamenkovski uputila divne reči: