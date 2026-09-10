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Ima samo četiri meseca, a već vodi najtežu životnu borbu. Mala Jana Aćimović boluje od maligne infantilne osteopetroze, retke i teške bolesti koja ugrožava njen život, vid i sluh. Za njeno lečenje i hitnu transplantaciju koštane srži potrebno je prikupiti 1.075.000 evra, a Užice je pokazalo veliko srce - ceo grad se ujedinio da pomogne svojoj najmlađoj sugrađanki.

Poslednjih dana gotovo da nema dela grada u kome se ne organizuje neka humanitarna akcija za malu Janu. Užičani se okupljaju, doniraju, organizuju bazare, sportske događaje i koncerte, dok najmlađi građani na ulicama prodaju limunadu, narukvice, svoje crteže i igračke kako bi prikupili makar deo novca za lečenje četvoromesečne devojčice.

Svaka akcija ima isti cilj - da Jana što pre dobije priliku za lečenje u specijalizovanoj klinici u Ulmu u Nemačkoj, gde joj je neophodna hitna transplantacija koštane srži.

Foto: Kurir.rs/Z.G.

Jedna od većih humanitarnih akcija održana je u dvorištu "Tronošca" na Megdanu, dok su se građani istovremeno okupljali i na gradskom trgu. Na brojnim drugim mestima organizovani su humanitarni bazari i akcije prikupljanja pomoći.

Posebnu emociju izazivaju akcije najmlađih Užičana. Deca su, želeći da pomognu svojoj maloj sugrađanki, postavila improvizovane štandove na kojima prodaju limunadu, crteže, narukvice, igračke i druge sitnice. Sav novac koji prikupe namenjen je Janinom lečenju.

Foto: Kurir.rs/Z.G.

U akciju su se uključili i brojni pojedinci, preduzeća, kafići, taksisti i različita udruženja. Pomoć se prikuplja na svakom koraku, a Užičani još jednom pokazuju da je zajedništvo najjače onda kada je nekome pomoć najpotrebnija.

Sportisti i navijači za Janu

Humanitarna akcija biće organizovana i na stadionu u Krčagovu, gde će na utakmici između ekipa GP Zlatibor i Budućnost 1920 biti postavljena kutija za prikupljanje dobrovoljnih priloga. Pozivaju se svi navijači i ljudi dobre volje da dođu i, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu maloj Jani.

Foto: Kurir.rs/Z.G.

Podrška stiže i sa Zlatibora. U Sportskoj dvorani TRK Zlatibor odigrana je humanitarna košarkaška utakmica između KK Zlatibor i egipatskog kluba Al Ahly, a sav događaj bio je posvećen prikupljanju pomoći za Janino lečenje.

Poseban događaj biće humanitarna sportska manifestacija "Trčimo za Janu", koja će biti održana u subotu, 12. septembra, na Gradskom stadionu u Užicu. Inicijativu je pokrenuo Dušan Savić, sa željom da okupi što više ljudi i pošalje poruku da mala Jana nije sama. Okupljanje je zakazano od 9 časova, dok će trka početi u 10 časova. Učesnici će preći deset krugova, odnosno oko četiri kilometra.

Foto: Kurir.rs/Z.G.

Ali, kako organizatori naglašavaju, ovo neće biti obična trka.

- Ovo nije trka u kojoj su najvažniji rezultat i brzina. Ovo je trka u kojoj je najvažnije učestvovati. Pozivamo sve - sportiste, rekreativce, planinare, porodice, decu i sve ljude velikog srca da nam se pridruže i svojim učešćem podrže Janu - poručio je Dušan Savić.

Tog dana neće biti važno ko je najbrži i ko će prvi proći kroz cilj. Najvažnije će biti da što više ljudi napravi korak za Janu i pokaže joj da iza nje stoji čitav grad.

Foto: Kurir.rs/Z.G.

Humanitarne akcije nastavljaju se i kroz muziku. U bašti Gradskog kulturnog centra Užice biće organizovano humanitarno veče. Program će početi nastupom Mladena Pecovića i Mare Dupont, dok je od 22 časa planiran nastup Vlade Georgieva.

I Sektor za vanredne situacije, povodom svoje slave Neopalima Kupina, zaštitnice svih vatrogasaca, u nedelju će održati Taktički zbor i humanitarnu akciju za malu Janu. Tom prilikom će se održati turnir u malom fudbalu i basket 3x3. Prihod od prijave ekipa ide za Janino lečenje.

Različiti ljudi, različite generacije i različite akcije, ali samo jedna želja - da se što pre prikupi neophodnih 1.075.000 evra i maloj Jani omogući odlazak na lečenje.

Za nekoga je to možda samo jedna kafa manje, jedna limunada kupljena od dece na ulici, ulaznica za humanitarni događaj ili dobrovoljni prilog. Za Janu, to je korak bliže transplantaciji, korak bliže ozdravljenju i korak bliže detinjstvu.

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