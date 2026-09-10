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Više od 1.000 građana već je pregledano na terenu, a UKC Niš sada pravi još jedan veliki korak. Od naredne nedelje pregledane pacijente kontaktiraće kol-centar, kako bi se pratilo njihovo zdravstveno stanje, preporučene kontrole i dalji tok lečenja.

Kol-centar je formirao v. d. direktora UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, koji, nakon ispunjenja postavljenih prioriteta, nastavlja sa uvođenjem novina u rad ove zdravstvene ustanove.

Foto: UKC Niš

"Imamo preko hiljadu pacijenata do sada pregledanih. Od sledeće nedelje oni će biti pozvani zahvaljujući našem timu kol-centra koji je formirao naš v. d. direktor, doc. dr Milan Lazarević. Briga o pacijentima se nastavlja. Ovo se ne završava za mesec ili dva dana, već se kontinuirano nastavlja", poručio je doc. dr Aleksandar Nikolić, pomoćnik v. d. direktora UKC Niš.

Preuzeo funkciju v.d. direktora, postavio tri cilja, sva tri ispunjena

Kada je doc. dr Milan Lazarević preuzeo funkciju v. d. direktora UKC Niš, postavio je tri prioriteta: zadovoljstvo pacijenata, zadovoljstvo zdravstvenih radnika i rekonstrukciju stare zgrade Hirurgije, odnosno formiranje novih specijalističkih ambulanti.

"Sva tri cilja su ispunjena", istakao je Nikolić.

Foto: UKC Niš

A tu se, kako naglašava, ne staje. Posle postavljenih i realizovanih ciljeva, u UKC Niš nastavljaju se nove promene, a jedna od najznačajnijih je upravo sistem praćenja pacijenata nakon pregleda.

Sagledani specijalizanti i mladi lekari

Posebno su sagledani mladi lekari i specijalizanti koji su se dobrovoljno uključili u preventivne preglede na terenu.

"Samo pogledajte specijalizante koji su posle dežurstva izašli na teren i došli na preventivne preglede. To je entuzijazam i energija koja ne može da se izmeri. Oni ovde uče ono što se ne može naučiti na fakultetu , komunikaciju sa pacijentom i pravi pristup čoveku", rekao je Nikolić.

Foto: UKC Niš

Meštani: "Ne čekam redove, lekari su došli do nas"

Građani su ovakvu akciju dočekali sa odobravanjem.

"Ovo je veoma dobro i humano sa vaše strane."

"Dovela sam majku koja ne može da ide kod lekara, pa sam se i ja pregledala."

1/9 Vidi galeriju U UKC Niš otvara se kol centar koji će pratiti stanje pacijenata. Foto: UKC Niš

"Mnogo je dobra akcija jer ne čekam redove. Trebalo bi da bude još češće."

Poruka je jasna: lekarski timovi stižu do građana, a sada se pravi i sledeći korak, pacijent se prati i nakon pregleda.