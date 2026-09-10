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Na 19. sednici Komisije za dodelu subvencija majkama, održanoj danas u Palati Srbija, odobreno je 150 zahteva za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta u ukupnoj vrednosti od oko 293 miliona dinara. Reč je o najvećem broju donetih rešenja odobrenih na jednoj sednici Komisije od početka ovog mandata.

- Danas je za nas poseban dan, jer 150 porodica dobija konkretnu podršku države za rešavanje stambenog pitanja. Posebno nam je važno što smo bili u mogućnosti da na ovoj sednici razmotrimo i odobrimo veći broj zahteva i da podrška stigne do porodica koje ispunjavaju uslove - istakla je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević.

Ona je naglasila da su rebalansom budžeta obezbeđena dodatna sredstva za sprovođenje ove važne mere.

Jelena Žarić Kovačević
Foto: Dunja Mataruga Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

- Zakonom o rebalansu budžeta obezbeđena su dodatna sredstva u visini od 200 miliona dinara kako bismo mogli da odgovorimo na zahteve korisnika. Za nas je najvažnije da postoji sigurnost i kontinuitet i da porodice mogu da računaju na ovu vrstu pomoći - rekla je Žarić Kovačević.

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Foto: Dunja Mataruga Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Od početka sprovođenja mere više od 1.850 porodica dobilo je subvenciju za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine, u ukupnoj vrednosti većoj od 30 miliona evra, a samo u ovom mandatu odobrene su 924 subvencije za kupovinu prve nekretnine, u vrednosti od oko 15,5 miliona evra.

- Želimo da ova podrška stigne do svake majke koja ispunjava propisane uslove i da porodicama pomogne da lakše reše svoje prvo stambeno pitanje - zaključila je Žarić Kovačević.

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