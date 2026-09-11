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Svedoci smo izuzetne ljubavi našeg naroda prema presvetoj Bogorodici, koja se na poseban način pokazala tokom nedavnog boravka časnog Pojasa presvete Bogorodice u Beogradu. Međutim, mnogi ne znaju da se već više od 90 godina u manastiru Tumane čuva njena drevna, mnogocelebna i čudotvorna ikona presveta Bogorodica Kurskaja Tumanska, saopštio je manastir Tumane.

- Pred ovom velikom svetinjom verni narod se decenijama sabira u molitvi, tražeći od presvete Bogorodice utehu u nevoljama, pomoć u bolesti i blagoslov za porod. Brojna svedočanstva vernika govore o pomoći koju su, po veri i molitvama majci božijoj, primili pred njenom čudotvornom ikonom.

U manastiru Tumane u toku je i izgradnja nove crkve, u kojoj će u budućnosti biti trajno smeštena čudotvorna ikona presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske, kako bi verni narod imao posebno mesto za molitvu pred ovom velikom svetinjom.

- Presveta Bogorodica više od devet decenija kroz svoju čudotvornu ikonu Kurskaju Tumansku sabira verni narod u Tumanu. Pred njenim likom izgovorene su bezbrojne molitve, prolivene suze i prinesene nade, a mnoga svedočanstva govore o utesi, pomoći i radosti koju su verni poneli sa ovog svetog mesta. Zato pozivamo sve koji nose bol, brigu ili molitvu u srcu da 20. septembra dođu u Tumane, stanu pred čudotvorni lik majke božije i sa verom se prepuste njenom molitvenom okrilju. Bogorodičini darovi koje ćemo toga dana podeliti nisu amajlije, već blagoslov i vidljivi znak naše vere, molitve i nade u zastupništvo presvete Bogorodice - poručio je arhimandrit Dimitrije, iguman manastira Tumane.

Foto: manastir Tumane

Bogorodični darovi

U nedelju, 20. septembra, u manastiru Tumane biće služen svečani moleban presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani Bogorodičini darovi, koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov.

Tokom protekle godine mnogi vernici posvedočili su da su, moleći se Presvetoj Bogorodici i sa verom čuvajući njene darove, primili utehu, isceljenje i radost potomstva.

1/4 Vidi galeriju Bogorodičini darovi koji će se deliti u manastiru Tumane 20. septembra Foto: manastir Tumane

U okviru proslave praznika, u manastiru Tumane će u nedelju, 20. septembra, od sedam do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi, pod sloganom "Daruj krv, daruj nadu, daruj život“.