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U Srbiji danas promenljivo oblačno, u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo. U drugom delu dana najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći ka suboti i u ostalim predelima očekuje se naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Vetar slab i umeren, na severu severozapadni, a u ostalim predelima u toku dana južni i jugozapadni, na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, u planiskim predelima na jugu povremeno umeren i jak. Najniža temperatura od 14 do 22, a najviša od 28 na severozapadu do 37 stepeni na jugoistoku zemlje, najavio je Republički hidrometeorološki zavod i dodao da će se tokom noći ka suboti padavinska zona premeštati ka jugoistoku.

Konačno stiže zahlađenje

- Od subote (12.09.) svežije i promenljivo oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta za vikend i početkom sledeće sedmice u granicama od 23 do 27 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

Foto: Alex Linch/Shutterstock, RINA

- Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u subotu u prvom delu dana u centralnim, južnim i istočnim predelima uz istovremeni prestanak padavina sa severa. U nedelju i početkom sledeće sedmice kiša se uglavnom očekuje u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Inače, danas je na snazi žut i narandžasti meteoalarm zbog visokim temperatura i grmljavine.

Žuti i narandžasti meteoalarm u Srbiji Foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike nepovolјno će uticati na hronične bolesnike, naročito na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, nervno labilne i reumatičare. Pospanost i razdražlјivost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Neophodna je povećana pažnja u saobraćaju.

Prognoza Ivana Ristića

- U popodnevnim satima stižu oblaci i očekuju se pljuskovi sa kišom, a ponegde može biti grmljavina i nepogoda na šta smo i navikli. Između petaka i subote kiša će se proširiti na veći deo zemlje i u subotu se ta linija spušta ka centralnoj i južnoj Srbiji. Tamo će padati, a na severu će prestati, s tim što će temperatura u Srbiji biti osetno niža - sa 36 stepeni pašće na 20 i trebaće nam sigurno duks ili takna jakna, biće i oblačno - najavio je Ristić i dodao:

- Sutra će temperature biti osetno niže i biće oko 20 stepeni. Ne shvatamo koliki je to pad temperature, trebaće nam duks, a možda i jakna.

Podsetimo, Ristić je jače zahlađenje najavio i za sam kraj meseca a ujedno nam stiže i kišovit period.