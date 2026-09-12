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Sezona pravljenja zimnice uveliko je počela, a domaćice širom Srbije već sabiraju koliko će ih koštati paprika, paradajz, ulje, sirće, tegle i sve ostalo što je potrebno da se ostava napuni za predstojeću zimu. Dok se jedne pitaju da li im se više isplati da zimnicu prave same ili da je kupe gotovu, druge su posao već pretvorile u malu zaradu, pripremaju domaće proizvode namenski za prodaju i oglase postavljaju na društvenim mrežama.

U leskovačkim i aleksinačkim Fejsbuk grupama već se mogu pronaći ponude domaće zimnice, a među proizvodima suajvar, pinđur, ljutenica, peglana paprika, šarena salata, ali i različite vrste paprika i paradajza.

Prema jednoj od objavljenih ponuda, ajvar slatki i ljuti, od pečene paprike, zatim pinđur, ljutenica, peglana paprika, paprika fileti i šarena salata pakuju se u tegle od 720 grama.

Za one koji vole da tokom zime imaju spreman domaći paradajz, paradajz u flaši od 1,5 litara košta 400 dinara.

U ponudi su i paprike, pa se ljute baburice u tegli od jednog litra prodaju za 250 dinara, dok je ista cena i za slatke bananice u tegli od jednog litra. Ajvar pripremljen samo od paprika iznosi od 900 dinara po tegli.

Foto: Milan Adzic / Alamy / Profimedia

Ljubitelji ljutog mogu da pazare i feferone u flaši od jednog litra, po ceni od 300 dinara.

Ovakve ponude pokazuju da se domaća zimnica sve češće prodaje direktno preko društvenih mreža, gde kupci mogu da pronađu proizvode iz svog kraja i naruče ih bez odlaska na pijacu.

Ipak, za domaćice koje tek treba da krenu u pripremu zimnice, računica nije jednostavna. Kada se saberu kilogrami paprika, paradajz, ulje, sirće, so, šećer, začini, gas ili struja, kao i vreme potrebno za pripremu i pečenje, domaća zimnica može predstavljati ozbiljnu stavku u kućnom budžetu.

Cene domaće zimnice na oglasima Foto: Facebook Prinscreen

Zbog toga se mnoge ove godine nalaze pred istom dilemom, praviti zimnicu kod kuće ili kupiti gotovu? Dok jedne tvrde da nema ništa bolje od teglice napravljene po porodičnom receptu, druge sve češće računaju da im je jednostavnije da kupe već spremljen proizvod.