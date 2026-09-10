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Koliko je Srbija zaista napredovala na putu ka Evropskoj uniji, u kojim oblastima je ostvarila najveći pomak, gde reforme kasne i koliko je daleko od ispunjavanja uslova za članstvo – odgovore na ova pitanja od danas je moguće dobiti na jednom mestu. Na konferenciji BELTALKS: Belgrade Economic Talks, u organizaciji GLOBSEC-a, predstavljen je EUmeter, nova platforma WMG fondacije za sistematično i transparentno praćenje napretka Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Foto: Goran Zlatković

EUmeter objedinjuje relevantne podatke o stepenu pripremljenosti Srbije za članstvo u EU, sprovođenju reformi, usaglašavanju domaćih propisa s pravnim tekovinama Evropske unije, ispunjavanju obaveza nadležnih institucija i poštovanju rokova. Na jednom mestu tako postaje moguće pratiti ne samo šta je Srbija uradila već i šta još treba da uradi na svom evropskom putu. Platformu je osmislila i realizovala WMG fondacija u okviru inicijative EUpravo zato, u saradnji s timom eksperata za evropske integracije. EUmeter se oslanja na relevantne strateške dokumente, planove reformi i nalaze Evropske komisije, a podatke predstavlja na način koji omogućava jednostavnije praćenje napretka i poređenje Srbije s drugim državama kandidatima.

Foto: Goran Zlatković

Cilj EUmeter-a je da proces evropskih integracija učini merljivijim, preglednijim i razumljivijim kako bi građani, mediji, stručna javnost i donosioci odluka mogli lakše da prate šta se dešava s reformama planiranim Planom 2026, koji je usvojila Vlada Srbije. – Evropske integracije su jedan od najvažnijih razvojnih procesa za Srbiju, a za kvalitet tog procesa važno je da postoji jasan, merljiv i transparentan uvid u ostvareni napredak. Za WMG fondaciju ovaj projekat predstavlja konkretan doprinos informisanijem javnom praćenju evropskog puta Srbije, transparentnijem praćenju reformskog procesa i dubljem razumevanju procesa pristupanja Evropskoj uniji – izjavila je Irena Petrović, direktorka WMG fondacije.

Foto: Goran Zlatković

Predstavljanje platforme EUmeter koja je dostupna na eumeter.rs, održano je u okviru konferencije BELTALKS: Belgrade Economic Talks, koju organizuje GLOBSEC. WMG fondacija je generalni partner konferencije dok je EUpravo zato medijski partner. - Razlog zašto smo osmislili ove projekte je zato što snažno podržavamo put Srbije i celog regiona u EU. EUmeter je platforma za praćenje puta zemalja u procesu pristupanja. Proces pristupanja mora biti transparentniji i lakše razumljiv. Zahvaljujući našoj platformi možete videti koliko daleko smo došli u procesu usklađivanja, koje su to oblasti gde treba uložiti dodatne napore, i gde stojimo u poređenju sa drugim zemljama - rekla je Irena Petrović na konferenciji BELTALKS 2026.

Dodaje da je kao polazna ocena uzet izveštaj EK za 2025. godinu.

- Preveli smo deskriptivne ocene u realne, konkretne ocene. Srbija je usvojila mnoge podzakonske akte, i preveli smo to u ocene, i sada je prema našim projekcijama ocena usklađenosti 3,26. Dodali smo i treću oblast, gde možete videti reforme, tu možete videti potencijal plana za 2026. godinu. Naš cilj nije 100 odsto usklađenosti, što je teško ostvariti, već da se postigne 75 odsto usklađenosti, što bi nam omogućilo da počnemo da zatvaramo klastere - rekla je Irena Petrović.

Naglasila je da je Srbija na drugom mestu po tehničkoj spremnosti za prijem u EU.

- Govoreći o klasteru 3, EK preporučuje da se on otvori, i to se nije dogodilo iako je to naš najbolje ocenjeni klaster. Moram reći da se slažem sa gospodinom Lajčakom, koji je jutros rekao da to nije fer. Dalje vidite da je moguće da filtrirate ministarstva i institucija po usklađenosti. Kroz sprovođenje svih mera iz plana imali bismo značajnu šansu da povećamo nivo usklađenosti, i znam da će ovi podaci sa slajdova izazvati debatu, i zato pozivam sve aktere da nam daju relevantne podatke. Ovo je prva faza, mi želimo da vidimo podatke za sve zemlje kandidate, i da vam obezbedimo priliku da imate bolji pregled o situaciji u regionu - rekla je ona.

_____________________________________________________________________________ O WMG fondaciji