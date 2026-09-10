Slušaj vest

Kompanija Rajanernajavila je da će osporiti tvrdnje da je bilo koji deo tela srpskog biznismena Ljubiše Karovića završio izvan aviona kada se tokom leta u julu razbio prozor pored njegovog sedišta, piše Gardijan.

Karović (61) teško je povređen na letu Rajanera iz Grčke za Nemačku, kada je tokom leta došlo do pucanja prozora i naglog pada pritiska u kabini.

Njegov advokat tvrdi da su Karoviću usled dekompresije glava i desna ruka bile izvučene kroz otvor, nakon čega su ga drugi putnici povukli nazad u avion.

Međutim, izvršni direktor Rajanera Majkl O'Liri sada osporava takvu verziju događaja.

"Svakako ga je povuklo prema prozoru, ali nije izašao kroz prozor", rekao je O'Liri novinarima nakon godišnjeg sastanka kompanije u Dablinu.

Foto: Shutterstock/Facebook/Printscreen

On je kategorički odbacio tvrdnju da je Karović delom bio izvan aviona.

"Nije bio delimično izvan prozora. Ni deo njegovog lica nije izašao kroz prozor", rekao je O'Liri.

"Ne mislimo da je bilo koji deo njegovog tela završio izvan prozora, ali ga je svakako, u veoma dramatičnim okolnostima, povuklo prema prozoru", dodao je.

O'Liri je naveo da je Karović bio vezan sigurnosnim pojasom i najavio da će kompanija osporavati njegovu verziju događaja.

"Na kraju ovog procesa svakako ćemo osporavati tvrdnju da je on ili bilo koji deo njegovog tela prošao kroz prozor", rekao je šef Rajanera.

Istovremeno je naglasio da ne pokušava da umanji ozbiljnost incidenta i da kompanija mora da sačeka rezultate zvanične istrage.

Supruga: Bio je napola u avionu, napola van njega

Ljubiša Karović sa ženom Svetlanom Grković Foto: Facebook Prinscreen

Istragu o nesreći vodi američki Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB), a u njoj učestvuju i proizvođač aviona Boing, proizvođač motora GE i Rajaner.

Karović je ranije za Gardijan ispričao da veruje da ga je sigurnosni pojas zadržao u avionu nakon što je izgubio svest.

Njegova supruga Svetlana, međutim, opisala je mnogo dramatičniju scenu. Ona tvrdi da je gledala supruga dok je bio "napola u avionu, napola van njega" i da je jedan putnik odigrao ključnu ulogu u njegovom spasavanju.

Prema njenim rečima, nepoznati putnik, za kojeg se veruje da je Albanac, učinio je sve što je mogao da Karovića povuče nazad.

"Učinio je sve što je mogao da ga uvuče unutra, a zatim je pokušao da zatvori prozor, prvo torbom, koju je odmah usisalo napolje, a zatim koferom, što je uspelo", ispričala je Svetlana.

Karović je ranije rekao da se od samog trenutka incidenta najjasnije seća eksplozije, nakon koje je izgubio svest.

Istraga NTSB-a trebalo bi da utvrdi tačan tok događaja i okolnosti pod kojima je došlo do pucanja prozora, dok je Rajaner najavio da će sačekati konačni izveštaj američkih istražitelja.