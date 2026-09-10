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Milan Šolaja rođen je 22. juna 1979. godine u Vrbasu, a njegov život se iz korena promenio 2014. godine, kada je doživeo tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je zadobio povrede sa trajnim posledicama. Nakon nesreće bio je zbrinut u Urgentnom centru Kliničkog centra Vojvodine, a potom je lečenje nastavio na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. Iz bolnice je izašao sa dijagnozom paraplegije, odnosno oduzetošću donjeg dela tela.

Usledila je rehabilitacija u Specijalnoj bolnici "Dr Borivoje Gnjatić" u Starom Slankamenu. Milan je tada morao da prihvati da će se ubuduće kretati uz pomoć invalidskih kolica.

Problemi sa zdravljem nisu se, međutim, završili. Tokom 2017. godine imao je novu operaciju zbog pucanja šrafova na fiksatoru koji mu je postavljen na kičmi. Nakon operativnog zahvata ponovo su usledili bolnički dani i dugotrajna rehabilitacija.

Foto: Kurir TV

Na kontrolnom pregledu 12. aprila 2021. godine magnetnom rezonancom utvrđeno je da Milan ima tumor na kičmenom stubu. Prema navodima Humanitarne fondacije "Budi human", tumor je bilo neophodno što pre ukloniti jer je predstavljao ozbiljnu opasnost po njegov život. Operacija je trebalo da bude obavljena u privatnoj klinici u Beogradu. Uz pomoć ljudi velikog srca Milan je uspeo da prikupi novac potreban za tu operaciju. Ipak, njegovo lečenje tu se nije završilo.

Sada su mu potrebna dodatna sredstva za operacije i rehabilitacije, specijalističke i kontrolne preglede, laboratorijske analize, banjsko lečenje, lekove i suplemente, kao i za pelene, potrošni medicinski materijal i ortopedska pomagala. Novac je potreban i za putne troškove povezane sa lečenjem.

Za Milana sredstva prikuplja Humanitarna fondacija "Budi human" a svi koji su u mogućnosti mogu da pomognu uplatom na dinarski ili devizni račun.

Dinarski račun: 160-6000000856719-04

Devizni račun: 160-6000000857276-7

IBAN: RS35160600000085727679

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Milan nije u mogućnosti da sve ove troškove snosi sam, zbog čega se obraća humanim ljudima za pomoć. Svaka donacija, bez obzira na iznos, može biti značajna i pomoći Milanu da nastavi lečenje i svakodnevnu borbu za kvalitetniji život.

1013 na 3030 - Za Milana, budimo humani!