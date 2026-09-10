„To je jedna veoma neprijatna i nepotrebna poljoprivredna praksa koja možda jeste u jednu ruku njima lakša, ali to dugoročno gledano ostavlja veoma velike i štetne posledice i na zemljište i na celu životnu sredinu. Svakako je naš predlog da je posle berbe obavezno zaoravanje žetvenih ostataka jer na taj način oni doprinose očuvanju plodnosti zemljišta, strukture zemljišta, kao i vodno vazdušnih osobina zemljišta.Mi decenijama unazad gledano imamo postepen pad organske materije u zemljištu i zato je naša preporuka da na sve moguće načine poljoprivredni proizvođači utiču na očuvanje organske materije, i da zaoru te biljne ostatke kako bi uneli organsku materiju u zemljište. Veoma štetna praksa spaljivanja žetvenih ostataka na parcelama zapravo doprinosi uništavanju svog živog sveta u tom površinskom sloju zemljišta i dugoročno gledano dolazi do degradiranja zemljišta i smanjenja nivoa plodnosti zemljišta.Kad je zemljište zbijeno, kad je ono mrtvo, kad je spaljeno, tu i kad padne kiša to samo površinski otiče voda, nema sad nešto da se upije, da se zadrži. Tako da svakako trebaju da zaoravaj,u makar na bilo koji način da unesu, kad već imamo manjak stajnjaka,i sve se manje unosi stajnjak, da na druge načine , ili ovo tržišno đubrenje, znači da zaoravaju zelenu masu ili posle žetve, ili berbe, da zaoravaju ove biljne ostatke, da ako već ne možemo da povećamo nivo plodnosti i sadržaj organske materije u zemljištu, da se barem trudimo da ga održimo na ovom sada postojećem nivou."