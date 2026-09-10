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Ovčarsko-kablarska klisura, poznata kao mala srpska Sveta Gora, osim brojnih manastira čuva i izuzetno prirodno bogatstvo. Jedno od mesta sa kojih se najbolje upoznaje njena lepota jeste vidikovac Rapajlovača, smešten na raskrsnici puteva ka manastirima Jovanje i Uspenje.

Sa ovog vidikovca pruža se pogled na ukrštene meandre Zapadne Morave, dok se u pozadini uzdižu Ovčar i Kablar.

- Ovčarsko-kablarska klisura, široj javnosti poznata pre svega kao srpska Sveta Gora zbog velikog broja manastira koji ovde postoje. Osim tog kulturno-istorijskog nasleđa, ova klisura se odlikuje izuzetnom pejzažnom raznolikošću i brojnim atraktivnim mestima, kakav je i ovaj vidikovac. Zovemo ga Rapajlovača, po lokalitetu na kome se nalazi, kaže za RINU Goran Nikolić, glavni čuvar zaštićenog područja TO Čačak.

Foto: RINA

Do samog vidikovca nije teško stići, iako poslednjih dvadesetak metara zahteva nešto strmiji spust. A osim pogleda, ovo mesto posebno je zanimljivo ljubiteljima ptica.

- Ovo je zaštićeno područje i ovde se konstantno radi monitoring živog sveta. Najbolje je proučena populacija ptica, do sada je registrovano 187 vrsta koje ovde borave povremeno ili stalno. Ovo je jedno od atraktivnijih mesta za posmatranje ptica u klisuri. Trenutno je jesenja selidba i možemo očekivati da sretnemo i neke vrste koje ne viđamo tako često. Može biti i iznenađenja, navodi Nikolić.

Rapajlovača je samo jedan od brojnih vidikovaca Ovčarsko-kablarske klisure. Najpoznatiji je onaj na vrhu Kablara, pogled se pruža i sa Ovčara, dok su poslednjih godina posebno atraktivne tačke sa kojih se vidi takozvani treći meandar Zapadne Morave, kod Međuvršja.

Foto: RINA

Sa pojedinih mesta ovaj meandar izgleda poput ostrvca, pa su ga posetioci prozvali i „srpskim Bledom“.

Ovčarsko-kablarska klisura osim što je mesto koje se rado posećuje i uživa, to je, takođe i kraj u kome svaki prolaznik, puztnik zastane, pogleda, oslušne prirodu i shvati koliko lepote čuva Zapadna Srbija, a Rapajlovača je još jedan mali dokaz da za najlepše poglede ponekad treba samo skrenuti sa glavnog puta.