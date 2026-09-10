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Lexus je od legendarnog prvog modela LS, preko široke game limuzina, krosovera i SUV-ova, do po mnogima najboljeg sportskog kupea u istoriji auto-industrije - modela LFA, rastao i razvijao se na temeljima japanske tradicije, beskompromisne posvećenosti svakom detalju i svesti da ne postoje prepreke koje su nepremostive.

Kao prestižni brend proistekao iz Toyotine porodice, Lexus je lansirao

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vrline koje su definisale ono što japanski luksuz čini jedinstvenim u svetu automobila. U sve faze razvoja, proizvodnje i korisničkog iskustva utkani su jedinstveni japanski koncepti: Shoshin i Omotenashi, a Takumi zanatstvo dalo je poseban pečat kvalitetu po kome se Lexus vozila prepoznaju od prvog dana.

Shoshin je, u širem značenju, umetnost otvorenog uma koja poziva na nove ideje i razmišljanja, kao kada se s nečim susrećemo prvi put. Otvara vrata za kreativnost i nova rešenja koja stručnjaci ponekad mogu da previde zbog ustaljenih pravila. Zato su inovacije koje je Lexus primenio tokom 37 godina postojanja tako jedinstvene i pokrivaju svaki segment vozila i korisničkog iskustva.

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Omotenashi je duboko ukorenjen u japanskoj kulturi i označava umetnost besprekornog gostoprimstva i pažnje koja dolazi iz srca. Ključne odlike su anticipacija potreba i nesebičnost. Ova jedinstvena tradicija nadahnula je Lexus da stvori iskustvo vožnje i usluga koje odražava suštinu japanskog prestiža i brige za druge, i ogleda se u svakom aspektu dizajna, tehnologije i usluge.

Zato Lexus nije običan automobil – to je životni izbor okrenut izvrsnosti.

Potpuno novi Lexus ES već stigao u Srbiju

Toyota Srbija zvanično je objavila da se Lexus vraća na srpsko tržište. Prvi prodajno-servisni centri biće otvoreni u Beogradu i nešto kasnije Novom Sadu, a potom će se mreža širiti i na ostale delove Srbije.

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Svesna nasleđa i težine zadatka da na srpsko tržište vrati, ne samo prestižni brend već pre svega vrednosti od kojih je satkan, Toyota Srbija započinje ovo dugo putovanje potpuno otvorenog uma - spremna za nova iskustva, nove poglede i nove mogućnosti. Otvorena da sluša, ali i da predviđa želje i potrebe klijenata.

„Jer kad prestaneš da pitaš, prestaješ da napreduješ“ - poručuje predsednik Toyote Adria, Yosuke Arai.

U čast povratka predstavnici domaćih medija imali su priliku da pre premijerne test vožnje za evropske novinare upoznaju potpuno novi Lexus ES koji prevazilazi okvire puke evolucije ove luksuzne limuzine. Osma generacija otvara nove pravce u pogledu dizajna i tehnologije i oličava suštinu luksuza za savremene kupce.

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Lexus ES je prostraniji nego ikada. Nudi posebno zadovoljstvo u vožnji i udobnost bez presedana, uz oslonac na jedinstvene Lexusove principe gostoprimstva Omotenashi. Debi nove, snažnije i brže softverske platforme otvara vrata mnoštvu novih mogućnosti i funkcija, uključujući sofisticiranije i sveobuhvatnije sisteme za informisanje i zabavu, unapređenu instrument-tablu i poboljšane bezbednosne funkcije.

Novitet sledi Multipath filozofiju, koja kupcima nudi opcije elektrifikovanih pogonskih sklopova prilagođenih njihovim ličnim potrebama i preferencijama, uz istovremeno smanjenje emisije štetnih gasova radi dostizanja cilja ugljenične neutralnosti.