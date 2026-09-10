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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na visoke temperature koje se sutra očekuju u Srbiji.

- Na području istočne, centralne i južne Srbije sutra (11.09.) i dalјe veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 33 do 37 stepeni - stoji u upozorenju.

Dalje se navodi da će sutra u drugom delu dana najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći ka suboti i u ostalim predelima očekuje se naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima.

- Vetar slab i umeren, na severu severozapadni, a u ostalim predelima u toku dana južni i jugozapadni, na jugu Banata i u Pomoravlјu jugoistočni, u planinskim predelima na jugu povremeno umeren i jak. Najniža temperatura od 14 do 22 °S, a najviša od 28 °S na severozapadu do 37 °S na jugoistoku zemlјe. Tokom noći ka suboti padavinska zona premeštaće se ka jugoistoku -stoji u prognozi RHMZ.

Od subote (12.09.) svežije i promenlјivo oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta za vikend i početkom sledeće sedmice u granicama od 23 do 27 °S.

- Kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom očekuju se u subotu u prvom delu dana u centralnim, južnim i istočnim predelima uz istovremeni prestanak padavina sa severa. U nedelјu i početkom sledeće sedmice kiša se uglavnom očekuje u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije - pronogziraju meteorolozi.

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