"Došli smo da obiđemo Dom za stara lica u Dimitrovgradu, da razgovaramo sa korisnicima o sprovedenim i novim investicijama ministarstva, a sa zaposlenima da podelimo lepe vesti o povećanju zarada u sistemu socijalne zaštite", navela je ministarka.

"Mislim da je jako važno što smo danas ovde sa vama. I jako sam srećna što dolazim kod vas u danima kada je i najavljeno dodatno povećanje plata za zaposlene u sistemu socijalne zaštite i uopšte cela ta kategorija 4. stepena nije imala adekvatnu zaradu. Ja sam razgovarala o tome i sa predsednikom, on je to razumeo. Najavio je posebnu podršku. Vidimo to što radite, da prepoznajete i da iznad svega poštujemo i da smo vam zahvalni na tome", zaključuje ministarka Đurđević Stamenkovski.