"Ko kaže da je daleko Dimitrovgrad?" Đurđević Stamenkovski posetila Dom za stara lica: "Srećna sam što dolazim u danima kada je i najavljeno povećanje plata"
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je Dom za stara lica u Dimitrovgradu.
"Došli smo da obiđemo Dom za stara lica u Dimitrovgradu, da razgovaramo sa korisnicima o sprovedenim i novim investicijama ministarstva, a sa zaposlenima da podelimo lepe vesti o povećanju zarada u sistemu socijalne zaštite", navela je ministarka.
"Ko kaže da je daleko Dimitrovgrad?", pita Đurđević Stamenkovski i odgovara: "Ma nije daleko".
"Mislim da je jako važno što smo danas ovde sa vama. I jako sam srećna što dolazim kod vas u danima kada je i najavljeno dodatno povećanje plata za zaposlene u sistemu socijalne zaštite i uopšte cela ta kategorija 4. stepena nije imala adekvatnu zaradu. Ja sam razgovarala o tome i sa predsednikom, on je to razumeo. Najavio je posebnu podršku. Vidimo to što radite, da prepoznajete i da iznad svega poštujemo i da smo vam zahvalni na tome", zaključuje ministarka Đurđević Stamenkovski.