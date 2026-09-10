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Scena koja vraća veru u ljudskost odigrala se večeras na ulicama Novog Sada, a snimak je osvanuo na društvenim mrežama.

Naime, jedna baka je greškom bacila dokumenta u podzemni kontejner, ali su onda na scenu stupili tihi heroji - radnici Gradske čistoće.

- Naš posao podrazumeva da smo u službi građana 7 dana u nedelji tokom 365 dana radeći u 3 smene. Večeras, ova baka je slučajno ubacila svoje lične stvari u kontejner i mi smo došli da joj ih vratimo. Radeći ovaj posao baš u ovakvim situacijama stekli smo brojna poznanstva - kažu radnici JKP Čistoća Novi Sad.

Ovaj postupak izazvao je gomilu komentara u kojima su ljudi iskazivali svoje oduševljenje.

- Bravoooo ljudi, veliko bravo za vas, hvala bogu da ipak ima ljudi medju nama. Nekog bi bolelo uvo - piše ispod videa.