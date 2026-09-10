Baka iz Novog Sada slučajno bacila ključeve i dokumente u podzemni kontejner: Kad je izgubila svaku nadu, pojavili su se oni i dokazali da ljudskost još postoji
- Radnici JKP Čistoća Novi Sad vratili su baki dokumenta koja je greškom bacila u podzemni kontejner.
- Snimak njihovog postupka osvanuo je na društvenim mrežama i izazvao brojne pozitivne komentare.
Scena koja vraća veru u ljudskost odigrala se večeras na ulicama Novog Sada, a snimak je osvanuo na društvenim mrežama.
Naime, jedna baka je greškom bacila dokumenta u podzemni kontejner, ali su onda na scenu stupili tihi heroji - radnici Gradske čistoće.
- Naš posao podrazumeva da smo u službi građana 7 dana u nedelji tokom 365 dana radeći u 3 smene. Večeras, ova baka je slučajno ubacila svoje lične stvari u kontejner i mi smo došli da joj ih vratimo. Radeći ovaj posao baš u ovakvim situacijama stekli smo brojna poznanstva - kažu radnici JKP Čistoća Novi Sad.
Ovaj postupak izazvao je gomilu komentara u kojima su ljudi iskazivali svoje oduševljenje.
- Bravoooo ljudi, veliko bravo za vas, hvala bogu da ipak ima ljudi medju nama. Nekog bi bolelo uvo - piše ispod videa.
Naše malo nekada nekome može biti mnogo - setite se toga kada vas neko sledeći put zamoli za pomoć i ugledajte se na ove vredne i dobre ljude.