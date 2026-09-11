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Pred nama je vikend, pa se zbog smene turista i većeg broja putovanja očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima u Srbiji. Prema jutrošnjem izveštaju Auto-moto saveza Srbije (AMSS), najveće zadržavanje trenutno beleže teretna vozila na izlazu iz zemlje.

Na graničnom prelazu Batrovcikamioni na izlaz čekaju oko sedam sati, dok je na Bezdanuzadržavanje oko pet sati. Teretna vozila na Kelebiji čekaju oko četiri sata, a na Horgošu i Šidu oko dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema zadržavanja za teretna vozila, dok se na putničkim terminalima svih graničnih prelaza saobraćaj odvija bez čekanja.

Kako se tokom vikenda očekuje smena turista i veći broj vozila na putevima, vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje, posebno na najfrekventnijim pravcima ka granicama i turističkim destinacijama.

Prema informacijama Uprave granične policije koje su AMSS-u prosleđene u 5.15 časova, na naplatnim stanicama na auto-putevima trenutno nema zadržavanja vozila.

Kurir.rs

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