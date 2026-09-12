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Od ličnih podataka i informacija o pasošu, preko zaposlenja i obrazovanja, do podataka o putovanjima i eventualnim presudama - ovo su informacije koje će putnici morati da navedu u ETIAS zahtevu. Većina prijava bi trebalo da bude obrađena u roku od 96 sati, ali u pojedinim slučajevima procedura može potrajati znatno duže.

Ako planirate putovanje u neku od evropskih zemalja koje zahtevaju ETIAS od državljana Srbije, neće biti dovoljno samo da imate važeći pasoš. Pre putovanja biće potrebno da podnesete elektronski zahtev za odobrenje putovanja.

Foto: Gemini ilustracija

Sama prijava nije zamišljena kao komplikovana procedura i popunjavanje obrasca trebalo bi da traje manje od 10 minuta. Ipak, od putnika će biti traženo da unesu prilično širok set podataka, pa je dobro da unapred znaju šta će im biti potrebno.

Koje podatke morate da navedete

Prilikom popunjavanja ETIAS zahteva biće potrebno da navedete:

Lične podatke - puno ime i prezime, datum i mesto rođenja, pol, nacionalnost, adresu prebivališta, imejl adresu i broj telefona.

- puno ime i prezime, datum i mesto rođenja, pol, nacionalnost, adresu prebivališta, imejl adresu i broj telefona. Podatke o roditeljima - ime i prezime roditelja, ukoliko su ti podaci poznati.

- ime i prezime roditelja, ukoliko su ti podaci poznati. Podatke o putnoj ispravi - broj pasoša, datum izdavanja i datum isteka, kao i zemlju i mesto izdavanja, odnosno organ koji ga je izdao.

- broj pasoša, datum izdavanja i datum isteka, kao i zemlju i mesto izdavanja, odnosno organ koji ga je izdao. Podatke o zaposlenju - informacije o trenutnom ili poslednjem poslodavcu.

- informacije o trenutnom ili poslednjem poslodavcu. Podatke o obrazovanju - podatke o trenutnoj obrazovnoj ustanovi ili mestu studiranja.

- podatke o trenutnoj obrazovnoj ustanovi ili mestu studiranja. Podatke o planiranom putovanju - zemlju EU u koju nameravate da stignete i adresu prvog smeštaja u toj zemlji.

Određene podatke o bezbednosnom i migracionom statusu - između ostalog, informacije o ranijim krivičnim osudama, putovanjima u određena područja zahvaćena sukobima, kao i eventualnim prethodnim odlukama o povratku.

U vodiču o ETIAS sistemu Evropske komisije naglašava se da posebna pravila prilikom podnošenja zahteva važe za maloletnike. Naime, ako zahtev podnosi osoba mlađa od 18 godina, navode se i ime i kontakt podaci roditelja ili zakonskog staratelja odgovornog za njenu dobrobit.

Ako zahtev podnosi neko drugi

ETIAS zahtev ne mora u svakom slučaju da popunjava sam putnik.

Ako neko drugi podnosi zahtev u njegovo ime, ta osoba mora da navede svoje ime i prezime, kontakt podatke, a ako je primenljivo i naziv i podatke organizacije ili preduzeća koje predstavlja.

Takođe će morati da navede kakav je njen odnos sa podnosiocem zahteva i da potvrdi da su i podnosilac zahteva i osoba koja ga zastupa potpisali izjavu o zastupanju.

Ako imate člana porodice u EU

Foto: SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia

Za putnike koji imaju člana porodice koji je državljanin zemlje koja zahteva ETIAS ili državljanin treće zemlje sa pravom slobodnog kretanja u EU, tražiće se i dodatne informacije.

U tom slučaju potrebno je navesti lične podatke člana porodice i objasniti prirodu rodbinske veze sa tom osobom.

Koliko traje popunjavanje i obrada zahteva

Samo popunjavanje elektronskog obrasca trebalo bi da traje manje od 10 minuta. Nakon slanja zahteva, većina prijava bi trebalo da bude obrađena automatski, a odluka da stigne u roku od 96 sati ili manje.

Foto: MILAN TIMOTIC/BETAPHOTO

Ipak, pojedini zahtevi mogu zahtevati dodatnu proveru. U takvim slučajevima procedura može trajati duže, naročito ako se od putnika zatraži dodatna dokumentacija ili razgovor.

Važno je i da se ETIAS izdaje za svakog vlasnika pasoša pojedinačno. Ako putuje porodica, svaki član porodice mora da ima sopstveni zahtev, bez obzira na to da li putuju zajedno ili ne.

Inače, prilikom započinjanja prijave moguće je sačuvati radnu verziju obrasca. Ona ostaje dostupna 48 sati, tokom kojih zahtev može da se nastavi i dovrši. Posle isteka tog roka radna verzija se briše i prijava mora da se započne ponovo.

Odluka se dostavlja imejlom na adresu navedenu u prijavi. Ako poruka ne stigne u roku od 96 sati, preporuka je da se proveri i folder za neželjenu poštu.

Šta ako traže dodatne informacije

Ako nadležni organi procene da su za obradu zahteva potrebne dodatne informacije, putnik će o tome biti obavešten mejlom. Tada će imati 10 dana da dostavi tražene podatke.

Ukoliko su dodatne informacije prihvaćene, odluka bi trebalo da bude doneta najkasnije u narednih 96 sati.

Ako ni tada nema dovoljno informacija za donošenje odluke, putnik može biti pozvan na intervju. Razgovor može biti organizovan onlajn ili u odgovarajućem konzulatu, a odluka se donosi u roku od 48 sati nakon intervjua.

Kada je najbolje podneti zahtev

Iako se većina zahteva obrađuje veoma brzo, preporuka je da se ETIAS ne ostavlja za poslednji trenutak.

Najsigurnije je da se odobrenje dobije pre kupovine avionske karte ili rezervacije smeštaja, posebno ako je putovanje vremenski važno.

Zašto ETIAS zahtev može biti odbijen

Postoji više razloga zbog kojih zahtev za odobrenje putovanja može biti odbijen. Među njima su:

Foto: Marko Karović

putna isprava je prijavljena kao izgubljena ili ukradena;

procenjeno je da podnosilac predstavlja bezbednosni rizik, rizik od ilegalne migracije ili visokog rizika od epidemije;

tražene dodatne informacije ili dokumentacija nisu dostavljene u predviđenom roku;

podnosilac se nije pojavio na zakazanom intervjuu;

prethodno je odbijen ulazak ili boravak u nekoj zemlji EU, uz postojanje odgovarajućeg upozorenja;

postoje osnovane sumnje u pouzdanost dostavljenih podataka, izjava ili dokumenata.

O odluci i razlogu odbijanja putnik se obaveštava mejlom, a u njemu se navode i informacije o mogućnosti pokretanja žalbenog postupka.

Šta ako vam odbiju zahtev

Odbijanje ETIAS zahteva ne znači nužno da je priča završena. Putnik ima nekoliko mogućnosti.

O odluci i razlogu odbijanja putnik se obaveštava mejlom, a u njemu se navode i informacije o mogućnosti pokretanja žalbenog postupka.

Šta ako vam odbiju zahtev

Odbijanje ETIAS zahteva ne znači nužno da je priča završena. Putnik ima nekoliko mogućnosti.

Podsećamo, Evropska unija planira da ETIAS sistem počne sa primenom u poslednjem kvartalu ove godine. Tačan datum početka primene, međutim, još nije objavljen a iz Brisela najavljuju da će ga "svakako objaviti nekoliko meseci ranije".

Taksa za podnošenje zahteva, kao što je poznato, koštaće 20 evra.

Jednom odobreni ETIAS važi tri godine ili do isteka važenja pasoša podnosioca zahteva.