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Srpski prevoznici potvrdili su da će u ponedeljak 14. septembra u ponoć započeti protest i obustavu drumskog transporta na dvadeset i jednom graničnom prelazu, zbog problema sa ograničenjem boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena.

Protest će biti organizovan zajedno sa prevoznicima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, jer kako prevoznici tvrde, vozači sa Zapadnog Balkana i dalje se hapse, deportuju i dobijaju zabrane ulaska u zemlje Šengena zbog prekoračenja dozvoljenog boravka.

Foto: Tanjug/Dimitrije Golll

Detalje ovog štrajka za jutarnji program Kurir televizije izneo je Srđan Tošić, predsednika Udruženja vozača "381".

Ništa od protesta? Juče su održani sastanci sa predstavnicima svih udruženja, pa je Tošić otkrio da li je definitivan datum protesta 14. septembar i da li je došlo do novih dogovra među prevoznicima.

- Pomenut datum je stav čitavog regiona, ali su se juče okolnosti promenile. Predstavnici vlade su rekli da je za njih štrajk neprihvatljiv i da država neće dozvoliti protest ni po kakvu cenu. Biće održane vanredne sednice svih udruženja, pa ćemo dogovoriti kako dalje - započeo je Tošić.

On je rekao da je tačku ključanja dostigao novi sistem, pa je detaljnije pričao o tome:

- Transport je takva delatnost da prolazi kroz razne turbulencije. Sektor za transport prvi oseti krize, pa smo pogođeni višim cenama goriva i taksi, a isto tako se i poslednji oporavimo od takvih poteškoća. Mi smo prepoznali taj problem i bili svesni još pre 10 godina da će doći do nas. Međutim, nije bilo sluha da se, dok je bilo vremena, nešto uradi. Šengen se proširio tokom tih godina, pa su se kontrole intezivirale.

05:58 Predsednik udruženja vozača za Kurir otrkiva: Održavamo vanrednu sednicu! Izvor: Kurir televizija

Granični prelazi

Juče su na glavnim graničnim prelazima zabeležene ogromne gužve, a Tošićeve kolege su čak sedam sati čekali na pojedinim prelazima, pa je Tošić komentarisao kome je u interesu da se ovaj celokupan problem ne reši:

- Nikome nije u interesu da se ovo ne reši, a nismo svesni kakve probleme ovo može da uzrokuje. Više od 50 odsto kapaciteta je neupotrebljivo i mi sada sumiramo rezultate, a u toku noću imamo preko 20 vraćenih vozača sa raznih graničnih prelaza. Prosto, nije jasno kako neki ljudi razmišljaju o razrešenju ove situacije. Ovo je problem svih građana i privrede, ne radi se o nama, nismo toliko sebični. Neke transportne kompanije će se verovatno odseliti. Ture do Nemačke koje su se plaćale 2.000 evra, juče su plaćene 5.000 evra jer nema kamiona i strah je evidentan od protesta - govori Tošić.

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