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Pred nama su možda i najlepši meseci za odmor u Hurgadi. Najveće letnje vrućine polako ostaju iza nas, dani uz Crveno more postaju prijatniji, a leto ovde još dugo ne pokazuje nameru da se završi. Upravo je to vreme kada se na plaži ostaje gotovo čitav dan, večeri pripadaju šetnjama, a Hurgadadobija nešto mirniji ritam.

A kada se govori o Hurgadi, teško je zaobići velike resorte po kojima je ovaj deo egipatske obale poznat. Prostrani hotelski kompleksi, duge plaže i obilje sadržaja deo su iskustva odmora na Crvenom moru, ali malo njih može da se pohvali prostorom i plažom kakve ima Desert Rose Resort 5★ .

Foto: Promo

Postoje hoteli koje biramo zbog lokacije, druge zbog sadržaja, a neke zbog plaže. Desert Rose Resort 5★ uspeva da spoji sva tri. Prostire se na impresivnih 300.000 m², ali uprkos njegovim razmerama i brojnim sadržajima, ono po čemu se najlakše pamti - vidi se čim se stigne do mora – velika peščana laguna oko koje se već godinama odvija gotovo čitav jedan mali svet odmora.

Duga oko jednog kilometra, sa postepenim ulaskom u more, laguna predstavlja srce Desert Rose Resorta 5★. Ujutru pripada prvim kupanjima i mirnijim satima na plaži, tokom dana porodicama i igri u plićaku, a predveče lepim trenucima uz Crveno more kada se iz vode još ne izlazi. Upravo oko nje najbolje se oseća ono što ovaj hotel jeste – veliki egipatski resort u kojem prostor, more i sadržaji omogućavaju da svako pronađe svoj ritam odmora.

Foto: Promo

Iza lagune prostire se čitav mali svet. U južnom delu Hurgade, oko 10 km od aerodroma i centra grada, raspoređeno je devet hotelskih blokova sa ukupno 909 smeštajnih jedinica, bazenima, restoranima, barovima, sportskim terenima i akva-parkom. Desert Rose Resort 5★ je veliki resort u punom smislu te reči – mesto osmišljeno tako da se gotovo čitav odmor može provesti unutar njegovog kompleksa.

Ali priča o moru ne završava se lagunom. Pored glavne plaže, hotel ima i dve manje plaže na otvorenom moru, ponton i manji deo sa koralnim grebenom. Tako se na jednom mestu mogu spojiti mirnije kupanje u laguni i sasvim drugačiji doživljaj Crvenog mora za goste koje privlači njegov podvodni svet. Peškiri, ležaljke i suncobrani za goste hotela koriste se bez doplate, a na plaži se nalaze i dva bara koji služe piće i užine.

Foto: Promo

Kada poželite da deo dana provedete dalje od mora, izbor je podjednako veliki. Hotel ima tri velika bazena – jedan bez aktivnosti, Zeitounai bazen dostupan gostima uzrasta 12+ i otvoreni bazen sa animacijama. Tu je i akva-park sa šest tobogana, dok je za mlađu decu predviđen deo bazena sa dva tobogana. Tokom zimske sezone bazen sa animacijama i akva-park se greju, u zavisnosti od vremenskih uslova i popunjenosti hotelskih kapaciteta.

Porodice sa decom ovde imaju još jedan razlog da Desert Rose Resort 5★ stave visoko na listu izbora. Pored igrališta, bazena, mini-diska i animacije, tu je i dečji klub Ružica, namenjen uzrastu od 4 do 12 godina. Sport, ples, umetničke radionice, pozorište, društvene igre, takmičenja, maskenbali, igre na plaži i tematski dani čine program u kojem najmlađi dobijaju svoj mali odmor unutar velikog porodičnog putovanja.

Foto: Promo

Razmere hotela prati i izbor smeštaja. Pored standardnih soba, u ponudi Desert Rose Resorta 5★ nalaze se renovirane Superior, Premium i Deluxe kategorije, kao i Family sobe. Posebno zanimljiv izbor za goste kojima je pogled na more važan deo odmora predstavljaju Club Beach Front sobe, koje se nalaze na laguni i imaju direktan pogled na more. Club Suite Beach Front, površine oko 64 m², na istoj atraktivnoj poziciji nudi spavaću sobu i odvojeni dnevni boravak.

Desert Rose Resort 5★ pruža dve vrste usluge – All Inclusive i Ultra All Inclusive. All Inclusive obuhvata plan obroka 24/7 u glavnom bufet restoranu The Palm, užine tokom dana, veliki izbor lokalnih alkoholnih i bezalkoholnih pića u barovima, kao i jedan pristup à la carte restoranima tokom boravka, uz prethodnu rezervaciju i u zavisnosti od raspoloživosti.

Foto: Promo

Za goste koji žele više, Ultra All Inclusive proširuje koncept neograničenim pristupom à la carte restoranima, uz prethodnu rezervaciju i dostupnost, doručkom u restoranu Del Mar, premium lokalnim alkoholnim pićima, svežim sokovima i smutijima, flaširanim vinom, dodatnim besplatnim stavkama u mini-baru i neograničenom uslugom pranja veša tokom boravka. U koncept su uključeni i jedno besplatno korišćenje saune i đakuzija u spa centru po boravku, kao i jedna šiša u Zaitouna Lounge-u tokom boravka.

Gastronomska ponuda prati filozofiju velikog resorta. Pored glavnog restorana The Palm, tu su Del Mar sa ribljim specijalitetima, Fattoosh sa libanskom i El Ranchero sa meksičkom kuhinjom, dok su barovi i lounge prostori raspoređeni širom kompleksa. Le Bistro sa francuskom kuhinjom, kao i određene druge usluge van izabranog koncepta, dodatno se plaćaju.

Za one koji odmor ne zamišljaju samo na ležaljci, izbor aktivnosti je podjednako širok. Fudbal, košarka, tenis, odbojka, odbojka na plaži, boćanje, stoni tenis, gimnastika u vodi, zumba i step aerobik samo su deo ponude, uz brojne dnevne i večernje animacije. Teretana se koristi bez doplate, dok se sauna, parno kupatilo, masaže i ostali spa tretmani dodatno plaćaju.

Foto: Promo

Desert Rose Resort 5★ nije mali, intimni hotel – i ne pokušava to da bude. Njegova prednost je upravo u prostoru, izboru i slobodi da svaki dan odmora izgleda drugačije. Jednog jutra laguna, sledećeg otvoreno more. Nekome akva-park i animacija, nekome mirniji bazen. Deci njihov klub i igre na plaži, a roditeljima prilika da pronađu svoj deo odmora.

Predveče, kada sunce počne da se spušta nad Crvenim morem, a dan na plaži polako ustupa mesto večeri, Desert Rose Resort 5★ pokazuje možda i svoje najlepše lice. Velika laguna tada postaje mirnija, svetla resorta polako se pale, a kilometarska obala dobija sasvim drugačiju atmosferu.

I upravo je u tome šarm Desert Rose Resorta 5★ – veliki resort sa bezbroj mogućnosti za odmor, ali sa jednom lagunom koja, bez obzira na sve njegove sadržaje, ostaje njegova najlepša razglednica iz Hurgade.

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