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U stravičnom požaru koji je početkom septembra izbio u selu Prijesnače kod Gostuna, porodica Bojović ostala je bez krova nad glavom.

Vatrena stihija odnela je sve što su gradili i stvarali godinama, a od njihovog porodičnog doma ostali su samo goli zidovi, pepeo i zgarište.

Dramatična borba sa vatrom odigrala se u noći između 5. i 6. septembra. U akciju gašenja stravičnog požara odmah su se uključile vatrogasno-spasilačke jedinice iz Brodareva i Prijepolja, pripadnici granične policije, kao i brojni meštani koji su zajedničkim snagama uspeli da spreče da se vatrena stihija proširi na okolne objekte i šumu.

1/5 Vidi galeriju Veliki požar u Gostunu: Izgorela kuća porodice Bojović Foto: RINA

Ipak, samoj kući Bojovića nije bilo spasa - vatra je progutala čitavo domaćinstvo i uništila kompletnu pokućstvo.

Danas, nekoliko dana nakon nesreće, porodica Bojović stoji pred teškim zadatkom - kako obnoviti život iz pepela i spremno dočekati predstojeću zimu.

Foto: Kurir

- Verujemo u dobre i humane ljude, verujemo da ćemo prebroditi ovo veliko iskušenje koje nas je zadesilo - poručio je Mikailo Bojović.

Kako se zima bliži, ovoj porodici je neophodna hitna pomoć svih ljudi dobre volje kako bi ponovo sagradili svoj dom. Svaki prilog, bez obzira na iznos, Bojovićima znači korak bliže toplom krovu nad glavom.

1/5 Vidi galeriju Porodica Bojović je zbog vatrene stihije ostala je bez krova nad glavom. Foto: Kurir

Kako pomoći porodici Bojović

Svi koji žele i u mogućnosti su da novčano pomognu porodici Bojović, novac mogu uplati na sledeći žiro-račun:

Žiro-račun za uplate: 200-13065390-97

Kontakt telefon za informacije: 0645054402