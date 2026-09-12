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Omiljeni i nikada zaboravljeni srpski patrijarh Pavle rođen je 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci, kod Donjeg Miholjca u Slavoniji. Rođen je kao Gojko Stojčević i postao jedan od najvoljenijih poglavara Srpske pravoslavne crkve.

Svojom skromnošću, mudrošću, istinoljubivošću i brigom za čoveka, patrijarh Pavle za života je stekao poštovanje miliona ljudi, bez obzira na njihova uverenja.

Njegove jednostavne reči i način života ostali su snažno svedočanstvo vere i čovekoljublja.

Foto: RINA

Posebno mesto u njegovom životu zauzima manastir Vujan kod Čačka. Godine 1944, dok je bolovao od tuberkuloze i lekari mu predviđali svega nekoliko meseci života, Gojko je otišao u manastir Vujan, gde se, kako je svedočio, oporavio zahvaljujući molitvi. U znak zahvalnosti, sam je izrezbario drveni krst koji se i danas čuva u manastiru.

Iako su mu lekari predviđali samo nekoliko meseci života, tad iskušenik u manastiru Gojko Stojčević, a kasnije srpski patrijarh Pavle, doživeo je iscelenje. U znak zahvalnosti ručno je izrezbario mali drveni krst koji se i danas čuva u manastirskoj riznici kao svetinja.

U ovom šumadijskom selu ponosni su što je patrijarh ozdravio upravo ovde i da se to ne bi zaboravilo meštani su pokrenuli inicijativu da se staza kojom je prolazio nazove po njemu – Staza patrijarha Pavla.

- To je staza zdravlja i staza isecelenja. Siguran sam da za Srbe ima simboličku vrednost. Treba da pratimo stazu patrijarhu Pavla i kao pojedinci i kao narod. Sama šetnja ovuda ima lekoviti značaj i daje mir - kaže meštanin.

Foto: RINA

Četiri godine kasnije, 1948. godine, patrijarh Pavle zamonašio se u manastiru Blagoveštenje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, gde je od svog duhovnika Makarija primio monaški čin i ime Pavle.

Na tronu Svetog Save proveo je 19 godina. U vreme njegovog patrijarhovanja osnovana je Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju, veronauka je vraćena u javne škole, a Bogoslovski fakultet ponovo je postao deo Univerziteta u Beogradu.

Patrijarh Pavle upokojio se 15. novembra 2009. godine, u 95. godini, na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Po sopstvenoj želji, sahranjen je u manastiru Rakovica.

Njegov život ostavio je snažnu poruku da veličina čoveka nije u onome što ima, već u onome što daje drugima, svojim životom, rečima, verom i dobrotom.