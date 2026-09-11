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Posle visokih temperatura prethodnih dana, Srbiju očekuje osetno zahlađenje. Osveženje stiže već danas, uz temperature niže i za 15 stepeni, dok će se narednih dana uglavnom kretati između 20 i 30 stepeni. Novi temperaturni preokret očekuje nas krajem septembra, kada bi živa mogla da se spusti na 10 do 15 stepeni, uz kišu.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), danas će biti svežije i promenljivo oblačno, sa najvišom dnevnom temperaturom od 23 do 27 stepeni.

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Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Printscreen/Vreme i radar, Shutterstock

- Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u subotu, u prvom delu dana u centralnim, južnim i istočnim predelima Srbije, dok će na severu doći do prestanka padavina. U nedelju i početkom sledeće sedmice kiša se uglavnom očekuje u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije - navodi RHMZ.

Meteorolog Ivan Ristić kaže za Kurir da ulazimo u znatno svežiji period i da, prema trenutnim prognozama, više ne bi trebalo da bude čestih tropskih temperatura.

- Kada bude više sunca i bez vetra, temperature će se kretati između 25 i 30 stepeni, dok će u oblačnijim i kišnim danima biti od 20 do 25 stepeni - kaže Ristić.

Ivan Ristić
Ivan Ristić Foto: Prva Tv

Prema njegovim rečima, tokom naredne nedelje biće povremenih prolaznih naoblačenja koja mogu doneti kišu, ali se ne očekuju veće padavine.

Pravi temperaturni preokret, međutim, stiže krajem septembra, odnosno sa kalendarskim završetkom leta.

- Doći će jače zahlađenje koje će nas uvesti u jesenje temperature. Moguće je da u tom periodu temperature padnu i na 10 do 15 stepeni - najavljuje Ristić i podseća da se krajem septembra obično pojavljuju i prve pahulje na visokim planinama.

Veliki pad temperatura mogao bi da označi i početak grejne sezone.

- Polako treba da se krene sa spremanjem drva i ogreva, pošto ćemo vrlo brzo, praktično za jedan dan, ući u grejnu sezonu - zaključuje Ristić.

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