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Kompanija NIS je na osnovu Memoranduma o saradnji donirala računarsko-informatičku opremu Nacionalnom trening centru Sektora za vanredne situacije (SVS) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, vrednu oko 1,1 milion dinara. Oprema će doprineti kvalitetnijoj obuci i radu Centra, u kojem se sprovodi osposobljavanje pripadnika sistema zaštite i spasavanja, u skladu sa zakonom i svetskim standardima.

Za NIS ova podrška predstavlja i način da se iskaže zahvalnost pripadnicima MUP-a na svakodnevnoj brizi za bezbednost građana, kao i na dugogodišnjoj saradnji i velikom broju održanih stručnih obuka za zaposlene kompanije u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

Saradnja kompanije NIS, koja je imenovana kao subjekt od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u Republici Srbiji, i Nacionalnog trening centra MUP-a traje više od deset godina i zasnovana je na zajedničkom cilju - da se podigne nivo spremnosti i unapredi opremljenost za reagovanje u vanrednim situacijama. U Centru se, između ostalih, obučavaju i zaposleni NIS-a koji su zaduženi za obavljanje poslova iz oblasti zaštite i spasavanja, pa će donirana oprema biti značajna i za njihove obuke.

Donaciju je primio Aleksandar Marsenić, načelnik Nacionalnog trening centra, a u ime NIS-a opremu su uručili Stanko Pavlović, direktor Departmana za industrijsku bezbednost i vanredne situacije i Milan Drenovčić, rukovodilac Sektora za industrijsku bezbednost.