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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obratila se zaposlenima u sistemu socijalne zaštite, ističući da je danas veoma važan dan za sve.

- Predsednik Republike Srbije na konferenciji za javnost potvrdio je da će za zaposlene u sistemu socijalne zaštite povećanje zarada biti za pedeset posto veće u odnosu na ostale kategorije u javnom sektoru. Svi drugi u javnom sektoru od prvog decembra imaće povećanje zarada za osam procenata, a zaposleni u sistemu socijalne zaštite za dvanaest procenata. I ovo je istorijski momenat jer se prvi put dogodilo da je poseban značaj pridat upravo vama zaposlenima u sistemu socijalne zaštite i da ste vi stavljeni na prvo mesto. To pokazuje da država prepoznaje i vaš trud i zalaganje, ljubav, brigu i posvećenost - naglasila je u video obraćanju ministarka.

Ona kaže da je prošle godine napravljen jedan značajan korak čije rezultate vidimo tek danas.

- Naime, izmenom Uredbe Vlade Republike Srbije izjednačili smo osnovicu koja na današnji dan iznosi 6.528 dinara za obračun zarada zaposlenih u sistemu socijalne zaštite. Do tada su bile četiri različite osnovice i kada se dogodi povećanje, svi su dobijali različito. Sada kada svi imaju istu osnovicu, svi će imati i isti procenat povećanja zarada. I evo da napravimo jednu vrstu poređenja. Nakon 1. decembra osnovica za zaposlene u sistemu socijalne zaštite sa 6.528 dinara stiže do 7.311 i ona se množi, naravno, sa postojećim koeficijentima, tako da će lekar specijalista sa 167.000 stići do 187.000 osnovne zarade bez minulog rada i nekih drugih dodataka koji postoje - pojasnila je ona, i dodala:

- Važna kategorija, kičma sistema socijalne zaštite, defektolozi, vaspitači, socijalni radnici, specijalni pedagozi, psiholozi, voditelji slučaja i drugi sa koeficijentom 17,19 će sa 112.216 dinara stići do 125.682. Takođe, medicinski radnici. Medicinski radnici u sistemu socijalne zaštite obavljaju vrlo težak posao zajedno sa negovateljima. Oni brinu po principu intenzivne nege kakva postoji u ustanovama zdravstvene zaštite. Jako sam srećna što su svi na jednak način obuhvaćeni ovim povećanjem.

Ministarka Stamenkovski je pojasnila da viša medicinska sestra, sa šestim stepenom stručne spreme i platom od 95.000 dinara stiže do 106.453 dinara.