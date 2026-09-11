Policija više ne prašta ova 4 prekršaja, kreće lov na nesavesne vozače: Dižu se dronovi, počinje velika akcija MUP
- Saobraćajna policija će tokom vikenda pojačano kontrolisati puteve širom Srbije, uz upotrebu dronova i saradnju sa drugim jedinicama MUP-a.
- Poseban akcenat biće na nasilničkoj vožnji, nepropisnom preticanju, korišćenju mobilnog telefona i nekorišćenju sigurnosnog pojasa.
- MUP upozorava da je od početka septembra bilo više od 1.000 nezgoda, sa 25 poginulih i oko 500 povređenih.
Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, tokom predstojećeg vikenda intenziviraće kontrolu saobraćaja na putevima širom Republike Srbije sa ciljem unapređenja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, a u kontroli saobraćaja, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, biće korišćeni i dronovi.
Akcenat će biti stavljen na otkrivanje i sankcionisanje nekoliko prekršaja i to:
- nasilničke vožnje,
- nepropisnog preticanja,
- nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje,
- nekorišćenja sigurnosnog pojasa od strane vozača i putnika u vozilima.
Policijske patrole biće usmeravane prvenstveno na one deonice puteva na kojima su se u prethodnom periodu događale saobraćajne nezgode sa najtežim posledicama, kako bi se preventivnim prisustvom policije i doslednom kontrolom doprinelo smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica.
Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da se od početka septembra na putevima u Srbiji dogodilo više od 1.000 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo 25 lica, dok je oko 500 lica teže ili lakše povređeno.
- Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost i da odgovornim ponašanjem i poštovanjem propisa daju direktan doprinos kako bi se unapredila bezbednost saobraćaja na našim putevima - navodi se u saopštenju MUP.