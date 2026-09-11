Slušaj vest

Četvrti balkanski kongres o kardiomagnetnoj rezonanci - CMR forum 2026, okupio je u Beogradu svetsku elitu iz ove oblasti, a glavna tema su kardiovaskularne bolesti kod onkoloških pacijenata i kako im ova mlada dijagnostička metoda može pomoći u bržem otkrivanju tih komplikacija, čime se spasavaju životi.

1/8 Vidi galeriju Prof. dr Marija Zdravković i CMR forum 2026 u Beogradu Foto: Kurir

Kardiolog prof. dr Marija Zdravković, naučna direktorka kongresa, koja je i počasna predsednica i osnivač Udruženja za kardiovaskularnu magnetnu rezonancu Srbije, a u našoj javnosti prepoznatljiva kao direktorka KBC Bežanijska kosa, istakla je da je dvodnevni kongres na svetskom nivou s više od 350 učesnika, što je ogroman broj, jer je reč o novoj metodi - magnetnoj rezonanci srca.

- Magnenta rezonanca nije za svakog, već za one koji, i pored toga što su počeli kardiološko ispitivanje zbog tegoba, nemaju definitivno potvrđenu dijagnozu, kao i za one koji imaju tegobe i pored uzimanja terapije. Oko 10 odsto kardioloških pacijenata kandidati su za magnetnu rezonancu, jer pomoću nje znamo o čemu je tačno reč i dajemo pravu terapiju - kazala je za Kurir prof. dr Zdravković.

Ove godine najznačajnija tema su kardiološke bolesti onkoloških pacijenata.

- Sad, kad imamo novu, moderniju terapiju za onkološke pacijente, imamo i znatno duže preživljavanje. Ali smo primetili da veliki broj njih razvija neke kardiovaskularne komplikacije - ubrzano starenje krvnih sudova, ubrzanu anginu pektoris, zapaljenje.... I to ne samo kao neželjeni efekat terapije već i usled same onkološke bolesti, zapravo faktora modernog života koji i do nje dovode: prevelikog unosa zasićenih masnih kiselina, šećera, veštačkih zaslađivača, slabe fizičke aktivnosti, aerozagađenja... I u toj najvažnijoj borbi, borbi za život, često imamo velike kardiovaskularne komplikacije koje stopiraju lečenje onkološkog oboljenja. Upravo uz magnetnu rezonancu srca tražimo put za prevazilaženje tog problema - naglasila je prof. dr Zdravković.

Teme kongresa su i sportska kardiologija, komplikovane lezije kardiovaskularnog sistema, zapaljenje srčanog mišića, njegove retke bolesti, za koje sad postoji terapija i u Srbiji.

- Mnogo je bitno što naša zemlja ima tu inovativnu terapiju. Ali da bi je neko dobio, najpre mora da se postavi dijagnoza, što je kod nekih bolesti nemoguće bez magnetne rezonance - navela je prof. de Zdravković i zahvalila svim učesnicima, brojnim institucijama, sponzorima, kao i "Ministarstvu zdravlja i ministru prof. dr Zlatiboru Lončaru na dugogodišnjoj podršci razvoju kardiomagnetne rezonance srca, što je za sve nas dodatni impuls i pokretač da nastavimo s radom na ovom projektu i razvojem inovativnih metoda dijagnostike".

U krcatoj sali hotela "Moskva" zahvalnice udruženja primili su svetski istaknuti profesori, domaći stručnjaci, ali i čovek koji je dobio najveći aplauz i koga prof. dr Zdravković nije zaboravila da ispoštuje - Slobodan Petrović iliti Rade, kako ga svi zovu, dugogodišnji sekretar Katedre interne medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji je svim doktorima pomagao.

Radiolog dr Maja Popović, nova predsednica Udruženja za kardiovaskularnu magnetnu rezonancu Srbije, koje postoji već devet godina, istakla je da joj je posebno zadovoljstvo što CMR forum okuplja veliki broj eminentnih stručnjaka, dok je prof. dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja "najsrdačnije pozdravio prisutne u ime Ministarstva zdravlja i ministra lično, koji je dao merljiv doprinos kardiovaskularnoj medicini u celini".

- Posebno bih kao doprinos istakao tzv. celovit pristup od prevencije do najsavremenije dijagnostike i terapije. A videli ste da je entuzijazam i kvalitet prof. dr Zdravković tokom poslednjih devet godina postavio ne samo magnetnu rezonancu nego i celu dijagnostiku kardiovaskularne medicine na rekordni ne samo evropski već i svetski nivo i ja joj na tome lično zahvaljujem - kazao je prof. Tasić na svečanom otvaranju kongresa.

Počast - predsednica evropske radne grupe

Prof. dr Zdravković je nedavno imenovana i za predsednicu velike radne grupe za poremećaje mikrocirkulacije u Evropskom udruženju kardiologa.

- Kod nas žena infarkt ima mnogo lošiju prognozu nego kod muškaraca, iako je ređi. Žene su od infarkta prirodno zaštićene estrogenima, a one koje ga i mimo toga dobiju, znači da imaju teško bolesne krvne sudove. Inače, žene imaju veoma sitne krvne sudove. Mikrocirkulacija je suština ishrane srčanog mišića, a ona je kod nas žena veoma osetljiva i nežna i zato smo u problemu. Kad dođe do infarkta, mikrocirkulacija nam brže strada i onda imamo dugoročni problem - objasnila je prof. dr Zdravković.

Foto: Kurir

Na kongresu je prof. Olivija Manfrini sa Univerziteta u Bolonji, koja je i urednica u svetski poznatom naučnom časopisu Lansit, održala predavanje o tome koliko se razlikuje infarkt kod žena i muškaraca:

- Izuzetno dobro sarađujemo, imamo dugogodišnji projekat iz oblasti procene rizika kod pacijenata koji su imali infarkt miokarda kako bismo utvrdili najrizičnije i sprečili da im se ponovi. I upravo treba biti posebno talentovan i identifikovati takvog pacijenta, pa ga što detaljnije lečiti jačim dozama lekova i možda nekim lekovima koje ne primaju svi.

Profesor Sebastijan Kele Foto: Kurir

Učitelj i nesebični ljudi

U Beogradu, kojim su, kako ističe prof. dr Zdravković, oduševljeni i stručnjaci koje zna 15 godina, pioniri u magnetnoj rezonanci u svetu i u Evropi i nesebični ljudi koji su je primili da uči: