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Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, na putničkim terminalima na graničnim prelazima trenutno nema zadržavanja vozila, dok teretna vozila na pojedinim prelazima čekaju i do šest sati, saopštio je AMSS.

Najduže zadržavanje zabeleženo je na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci, gde teretnjaci čekaju 360 minuta, odnosno šest sati. Na prelazu Bezdan zadržavanje za teretna vozila iznosi 240 minuta, dok se na Šidu, na drumskom terminalu za teretna vozila, čeka oko 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima, prema dostupnim informacijama, nema zadržavanja.

Pošto je subota i početak vikenda, očekuje se umeren intenzitet saobraćaja u gradovima, dok bi van gradskih sredina moglo da bude nešto više vozila, naročito na glavnim i frekventnijim putnim pravcima.

AMSS savetuje vozačima da budu oprezni i da prilagode vožnju uslovima na putu, posebno na deonicama na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.