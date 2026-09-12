Društvo
Izbori raspisani za 25. oktobar 2026. Ko će s kim u koaliciju? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:
Izbori raspisani za 25. oktobar 2026. Ko će s kim u koaliciju?
Koje su kapitalne investicije promenile ekonomski izgled Srbije?
Desničarska pobeda AfD - najteži udarac za Merca. Šta sledi?
Hoće li Darko Šarić na slobodu?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.