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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:

  • Izbori raspisani za 25. oktobar 2026. Ko će s kim u koaliciju?

  • Koje su kapitalne investicije promenile ekonomski izgled Srbije?

  • Desničarska pobeda AfD - najteži udarac za Merca. Šta sledi?

  • Hoće li Darko Šarić na slobodu?


Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 