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Od danas građane očekuju nove cene prilikom izdavanja javnih isprava, ličnih dokumenata i registarskih tablica. Pored dosadašnjih propisanih taksi, plaćaće se i troškovi njihove tehničke izrade.

Kako je objašnjeno iz Policijske uprave za grad Beograd, reč je o minimalnim korekcijama cena koje su uvedene nakon dužeg perioda, a odnose se isključivo na troškove tehničke izrade dokumenata.

Zamenica načelnika Uprave za upravne poslove Policijske uprave za grad Beograd Branka Popadić kaže da je Vlada Srbije donela 4. septembra Uredbu o izmenama i dopunama uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova, a članom 4 propisani su novi iznosi za tehničku izradu dokumenata i registarskih tablica.

Vozačka dozvola 2.304 dinara

Foto: Shutterstock

Jedan od primera je vozačka dozvola. Njena cena do sada je iznosila 2.115 dinara, dok će od danas građani za izdavanje izdvajati 2.304 dinara.

Cena saobraćajne dozvole takođe će biti uvećana. Umesto dosadašnjih 1.970 dinara, nova cena iznosiće 2.168 dinara.

Kada je reč o registarskim tablicama, njihova cena od danas biće 1.380 dinara.

Popadić je rekla da će za zamenu saobraćajne dozvole, registarskih tablica i nalepnice građani ubuduće plaćati 5.684 dinara, dok je dosadašnja cena bila 5.489 dinara.

Sve na jednoj uplatnici

Iz MUP-a naglašavaju da građani neće morati da se bave dodatnim uplatnicama.

Sve takse i troškovi biće objedinjeni u jednu uplatnicu koja se kreira putem portala eUprava, odnosno sistema ePlati.

To znači da će se prilikom izbora dokumenta koji građanin želi da izradi ili zameni automatski prikazivati nova, ažurirana cena.

- Taj novac se uplaćuje na jedinstveni račun Narodne banke Srbije, koji se naknadno raspoređuje. To će biti jedna jedinstvena uplatnica. Građani neće videti ovaj iznos za izradu tehničkih dokumenata, nego će biti u sklopu jedne zajedničke cene za izdavanje - rekla je Popadić.

Dodatni trošak za tehničku izradu zavisiće od vrste dokumenta i kretaće se uglavnom u rasponu od oko 150 do 300 dinara. Konačni ažurirani iznosi biće dostupni i na portalu ePlati.