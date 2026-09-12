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Priče o tome kako je govorio i postupao veliki i u narodu toliko cenjeni patrijarh Pavlepostale su deo nasleđa koji se prenosi s kolena na koleno. Jedna takva je i ona kada je Njegovu svetost za bradu uhvatio jedan Albanac, a zatim mu udario dva šamara.

Advokat Milovan Mića Stojanović poreklo vodi iz Prizrena, a za rodno Kosovo i Metohiju vezuju ga brojne uspomene, obnavljanje crkava i manastira, ali i vreme kada je patrijarh Pavle bio vladika na tim prostorima. Stojanović se svojevremeno, gostujući kod Vanje Bulića u emisiji "Biseri", prisetio nekoliko anegdota.

Kako je ispričao, ne samo da je upoznao patrijarha Pavla, već su ga i njegovi roditelji znali iz perioda kada je bio vladika raško-prizrenski.

- U našem selu postoji crkva Svete nedelje i patrijarh je sedamdesetih godina dolazio nekoliko puta u vreme Sabora. Moji pokojni deda i baba čuvali su crkvu četrdeset godina. Sećam se da je sve sveštenike koji su dolazili tada da obave službu, deda pozivao kući na ručak. Tako je i patrijarh Pavle, u to vreme vladika, dva puta bio kod nas. Njegovu blagost nikada neću zaboraviti - prisetio se Stojanović.

Foto: YURI KADOBNOV / AFP / Profimedia, Shutterstock

Albanci se kladili ko sme da udari srpskog patrijarha

Milovan je istakao da je to najveća čast koja je mogla da se desi njemu i njegovoj porodici.

- Bio sam šesti ili sedmi razred osnovne škole. Crkva je u to vreme, sedamdesetih, bila totalno u drugom planu, čak su i zabranjivali da se ide u crkvu. Sećam se kao da je juče bilo kada su se dva mlada Albanca iz Prizrena, od 18 i 20 godina, opkladila ko sme da uhvati vladiku i da mu opali šamar. To se desilo usred dana u centru Prizrena. Vladika je bio do pošte da završi neke poslove i kada se vraćao, mladić ga je uhvatio za bradu, dva tri puta protresao levo-desno, i udario mu dva šamara - ispričao je Stojanović.

1/9 Vidi galeriju Patrijarh Pavle Foto: Wikipedia / Stevan Kragujević / Tanja Kragujević, Dado Đilas, Preentscreen/Youtube

- Pavle, kakav je uvek bio, samo se povukao, pogledao ga i nije hteo da reaguje, već je otišao do Bogoslovije i nikome nije rekao šta se dogodilo. Neko je video i odmah prijavio MUP, koji je slučaj prijavio Saveznom SUP-u. Savezno izvršno veće je hitno reagovalo da se pohapse svi ti mladići, jer je ipak povređen čovek koji predstavlja SPC - dodao je Stojanović.

Uhapšeno je desetak mladića i pozvan je vladika Pavle da ih identifikuje, a najveći šok tek je usledio, prisetio se advokat.

- Patrijarh Pavle je došao i odmah ga je prepoznao. Dva, tri puta je šetao pored mladića i samo je jednom stao pored onog koji ga je udario, pogledao ga pravo u oči i rekao - "ne, taj koji me je tukao nije tu". On mu je zapravo poslao jednu duhovnu poruku - ispričao je Stojanović gostujući u emisiji "Biseri".